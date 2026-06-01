ЄС оновить податкові правила для зниження бюрократичного тиску на бізнес

Європейський Союз готує масштабне спрощення та оптимізацію податкового законодавства, що є черговою спробою знизити рівень бюрократії в об'єднанні. Європейська комісія розраховує зменшити витрати компаній на дотримання податкових вимог на 7 мільярдів євро щорічно.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Офіційне представлення цього документа заплановане на 24 червня 2026 року. Після публікації країни-члени ЄС зможуть вносити свої правки та затверджувати фінальний текст законопроєкту, який для остаточного ухвалення вимагає одностайного голосування всіх учасників блоку.

Ключові зміни та скасування застарілих обмежень

У проєкті документа наголошується, що хоча чинні правила ЄС допомогли зменшити ухилення від сплати податків та підтримали транскордонну торгівлю, їхня складність суттєво зросла. Це ускладнило роботу як для самого бізнесу, так і для податкових адміністрацій.

Основні податкові новації, які пропонує Єврокомісія:

Розширення пільг: планується розширити звільнення від податку у джерела виплати, щоб охопити більшу кількість компаній.

Пільги на дослідження: пропонується запровадити єдину для всього ЄС знижку на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи як мінімальний стандарт. Це дозволить бізнесу миттєво або протягом наступних чотирьох податкових періодів повністю вираховувати витрати на інновації з податкової бази.

Підтримка оборонного сектору: оборонну індустрію блоку планують звільнити від обмежень на витрати за запозиченнями.

Скасування дублювання для великого бізнесу: після впровадження закону про мінімальний податок для великих корпорацій, деякі норми правил боротьби з ухиленням від оподаткування стали застарілими. Звільнення великих компаній від правил контрольованих іноземних компаній, які заважали виведенню прибутків у низькоподаткові зони, може заощадити додатково 160 мільйонів євро щорічно.

Пільги для малих та середніх підприємств: малий та середній бізнес також отримає звільнення від окремих положень загальноєвропейських правил протидії податковим махінаціям.

Окрім цього, реформа передбачає відмову від процедур попереднього схвалення податкових пільг. Замість цього бізнес перейде на систему самостійної оцінки з подальшими аудиторськими перевірками. За оцінками Єврокомісії, це мінімізує кількість паперової роботи та спростить підприємцям доступ до пільгових режимів.

Нагадаємо, Україна готується до інтеграції у внутрішній ринок ЄС у 2027 році. Висока швидкість адаптації нормативної бази та помітний прогрес у переговорному процесі можуть дозволити нашій державі отримати повноцінний доступ до єдиного ринку Європейського Союзу вже наступного року. Юридичне закріплення участі України в спільному економічному просторі ЄС є цілком можливим ще до офіційного набуття країною повноправного членства в об'єднанні.