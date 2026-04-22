Україна готується до інтеграції у внутрішній ринок ЄС у 2027 році

Висока швидкість адаптації законодавства та прогрес у переговорах можуть дозволити Україні отримати доступ до єдиного ринку Європейського Союзу вже наступного року. Юридичне закріплення участі в економічному просторі ЄС можливе ще до офіційного набуття повноправного членства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Про це заявив віцепрем’єр-міністр Тарас Качка під час бізнес-саміту Україна-ЄС у Брюсселі. За його словами, наразі немає перешкод для відкриття всіх шести переговорних кластерів.

Шлях до економічної інтеграції

Для досягнення цієї мети українська сторона зосереджена на виконанні масштабного переліку технічних та юридичних вимог:

  • Критерії та розділи: необхідно закрити 34 розділи переговорів та виконати 145 специфічних критеріїв.
  • Національна програма: уряд уже розробив план, що включає майже 1800 заходів для адаптації українських норм до європейських.
  • Терміни: перші результати щодо закриття окремих розділів очікуються до кінця 2026 року.

Успішна реалізація цього плану у 2027 році дозволить українському бізнесу працювати за правилами внутрішнього ринку ЄС, що стане потужним стимулом для відновлення економіки.

Пріоритети уряду

Тарас Качка наголосив, що інтеграція в ринок ЄС є головним стратегічним завданням на найближчі два роки. Попри складні бюрократичні процедури в Брюсселі, Київ демонструє високу динаміку, що має максимально скоротити загальний термін переговорного процесу.

Нагадаємо, ЄС бачить зростання співпраці з Україною у сферах бізнесу та оборони. Єврокомісія прогнозує, що до кінця року кількість спільних підприємств між Україною та країнами ЄС сягне щонайменше 15–20, що закладе фундамент для довгострокового партнерства.

Автор:
Максим Кольц