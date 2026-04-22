Україна готується до інтеграції у внутрішній ринок ЄС у 2027 році
Висока швидкість адаптації законодавства та прогрес у переговорах можуть дозволити Україні отримати доступ до єдиного ринку Європейського Союзу вже наступного року. Юридичне закріплення участі в економічному просторі ЄС можливе ще до офіційного набуття повноправного членства.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Про це заявив віцепрем’єр-міністр Тарас Качка під час бізнес-саміту Україна-ЄС у Брюсселі. За його словами, наразі немає перешкод для відкриття всіх шести переговорних кластерів.
Шлях до економічної інтеграції
Для досягнення цієї мети українська сторона зосереджена на виконанні масштабного переліку технічних та юридичних вимог:
- Критерії та розділи: необхідно закрити 34 розділи переговорів та виконати 145 специфічних критеріїв.
- Національна програма: уряд уже розробив план, що включає майже 1800 заходів для адаптації українських норм до європейських.
- Терміни: перші результати щодо закриття окремих розділів очікуються до кінця 2026 року.
Успішна реалізація цього плану у 2027 році дозволить українському бізнесу працювати за правилами внутрішнього ринку ЄС, що стане потужним стимулом для відновлення економіки.
Пріоритети уряду
Тарас Качка наголосив, що інтеграція в ринок ЄС є головним стратегічним завданням на найближчі два роки. Попри складні бюрократичні процедури в Брюсселі, Київ демонструє високу динаміку, що має максимально скоротити загальний термін переговорного процесу.
Нагадаємо, ЄС бачить зростання співпраці з Україною у сферах бізнесу та оборони. Єврокомісія прогнозує, що до кінця року кількість спільних підприємств між Україною та країнами ЄС сягне щонайменше 15–20, що закладе фундамент для довгострокового партнерства.