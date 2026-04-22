ЄС бачить зростання співпраці з Україною у бізнесі та обороні

Єврокомісія очікує значного зростання кількості спільних підприємств між Україною та країнами ЄС. До кінця року їх може бути щонайменше 15–20.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Герт-Ян Коопман, глави генерального директорату Єврокомісії з питань розширення, інформує "Укрінформ".

ЄС і Україна розширюють співпрацю

За його словами, з боку бізнесу в Україні та Європі зберігається взаємний інтерес до розвитку партнерств. Він зазначив, що вже створено два спільні підприємства, що є важливим сигналом для ринку.

Коопман підкреслив, що "втоми від України" серед європейського бізнесу немає. За його словами, у форумі беруть участь близько 1500 представників приватного сектору, тоді як у 2025 році їх було 1200.

Окрему увагу, за його словами, учасники приділяють оборонним технологіям, які залишаються одним із ключових напрямів співпраці. Водночас він визнав, що раніше розвиток цього сектору стримували певні труднощі в оборонно-промисловому комплексі України.

"Тепер ресурси доступні, і процеси пришвидшуються. Операційні плани вже підготовлені", - зазначив він.

Представник Єврокомісії також висловив очікування, що до кінця року кількість спільних підприємств між Україною та ЄС може зрости щонайменше до 15–20.

Нагадаємо, Комітет постійних представників ЄС (Coreper) 22 квітня розгляне одночасно два ключові рішення - зміни до довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021–2027 роки, які відкривають можливість надання Україні кредиту на 90 млрд євро, а також 20-й пакет санкцій проти Росії.