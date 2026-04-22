ЕС видит рост сотрудничества с Украиной в бизнесе и обороне

Украина ЕС
Украина и ЕС активизируют бизнес-партнерство

Еврокомиссия ожидает значительного роста совместных предприятий между Украиной и странами ЕС. До конца года их может быть не менее 15–20.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Герт-Ян Коопман, главы генерального директората Еврокомиссии по расширению, информирует "Укринформ".

ЕС и Украина расширяют сотрудничество

По его словам, со стороны бизнеса в Украине и Европе сохраняется обоюдный интерес к развитию партнерств. Он отметил, что уже созданы два совместных предприятия, которые являются важным сигналом для рынка.

Коопман подчеркнул, что "усталости от Украины" среди европейского бизнеса нет. По его словам, в форуме принимают участие около 1500 представителей частного сектора, в то время как в 2025 году их было 1200.

Отдельное внимание, по его словам, участники уделяют оборонным технологиям, остающимся одним из ключевых направлений сотрудничества. В то же время, он признал, что ранее развитие этого сектора сдерживали определенные трудности в оборонно-промышленном комплексе Украины.

"Теперь ресурсы доступны и процессы ускоряются. Операционные планы уже подготовлены", - отметил он.

Представитель Еврокомиссии также выразил ожидание, что до конца года количество совместных предприятий между Украиной и ЕС может возрасти не менее 15–20.

Напомним, Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) 22 апреля рассмотрит одновременно два ключевых решения - изменения в долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021-2027 годы, открывающие возможность предоставления Украине кредита на 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкций против России.

Ольга Опенько