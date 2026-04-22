Украина готовится к интеграции во внутренний рынок ЕС в 2027 году

Евросоюз выделяет €3,5 миллиона на проект по занятости в Украине / Shutterstock

Высокая скорость адаптации законодательства и прогресс в переговорах могут позволить Украине получить доступ к единому рынку Европейского Союза в следующем году. Юридическое закрепление участия в экономическом пространстве ЕС возможно еще до официального обретения полноправного членства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Об этом заявил вице-премьер-министр Тарас Качка во время бизнес-саммита Украина-ЕС в Брюсселе. По его словам, пока нет препятствий для открытия всех шести переговорных кластеров.

Путь к экономической интеграции

Для достижения этой цели украинская сторона сосредоточена на выполнении масштабного перечня технических и юридических требований:

  • Критерии и разделы: необходимо закрыть 34 раздела переговоров и выполнить 145 специфических критериев.
  • Национальная программа: правительство уже разработало план, включающий почти 1800 мер по адаптации украинских норм к европейским.
  • Сроки: первые результаты по закрытию отдельных разделов ожидаются до конца 2026 года.

Успешная реализация этого плана в 2027 году позволит украинскому бизнесу работать по правилам внутреннего рынка ЕС, что станет мощным стимулом восстановления экономики.

Приоритеты правительства

Тарас Качка подчеркнул, что интеграция в рынок ЕС является главной стратегической задачей на ближайшие два года. Несмотря на сложные бюрократические процедуры в Брюсселе, Киев демонстрирует высокую динамику, что должно максимально сократить общий срок переговорного процесса.

Напомним, ЕС видит рост сотрудничества с Украиной в сферах бизнеса и обороны. Еврокомиссия прогнозирует, что до конца года количество совместных предприятий между Украиной и странами ЕС составит, по меньшей мере, 15–20, что заложит фундамент для долгосрочного партнерства.

Автор:
Максим Кольц