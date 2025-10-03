ЕС планирует отдать российскому олигарху Дерипаске 2 миллиарда евро: при чем здесь Raiffeisen Bank

Европейский Союз готовится снять санкции с активов, связанных с российским олигархом Олегом Дерипаской, чтобы компенсировать ущерб австрийскому Raiffeisen Bank International, который он должен выплатить в России.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что положения о размораживании акций стоимостью около 2 миллиардов евро (2,3 миллиарда долларов) австрийской строительной компании Strabag, ранее частично принадлежавших Дерипаске, включены в последний проект пакета санкций ЕС против России.

Активы будут переданы Raiffeisen, который был оштрафован на эту сумму российским судом после иска, поданного бывшей компанией Дерипаски.

Ожидается, что несколько государств-членов ЕС будут возражать против этого шага, предложенного Австрией.

FT пишет, что некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что этот шаг может легитимизировать российские суды, в ответ на санкции ЕС предписывающие конфискацию западных активов, и может побуждать других олигархов также применить этот подход.

Акции остаются замороженными из-за санкций ЕС с 2022 года, когда Дерипаску обвинили в поддержке российского военно-промышленного комплекса после вторжения в Украину.

Агентство Reuters сообщало, что Raiffeisen Bank International потерпел неудачу в очередной попытке продать долю в своем российском бизнесе. Купить банк хотел неназванный российский инвестор, но в Кремле выступили против соглашения, поскольку Россия стремится сохранить ключевой финансовый мост для обработки платежей из Европы.

Strabag лишился Дерипаски

Strabag является одной из самых крупных европейских строительных фирм; она построила Олимпийский стадион для зимних игр в Сочи и роскошные апартаменты в Москве.

Подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска передал свои акции в крупнейшей строительной компании Австрии Strabag компании-посреднику, что могло стать первым шагом к соглашению с австрийской банковской группой Raiffeisen Bank International в ее намерениях вывести из России доходы.

Кипрская фирма Rasperia Trading Limited, контролируемая Дерипаской, передала свою долю в Strabag компании "Илиадис".

Документы российской компании показывают, что "Илиадис" была зарегистрирована как компания 12 июля 2023 года.

Однако база данных SPARK российских компаний информационного агентства "Интерфакс" показывает, что "Илиадис" владеет инвестиционной компанией под названием "Атмосфера", зарегистрированной 29 февраля 2024 г. в Усть-Лабинске, городе в Краснодарском крае России, где Дерипаска провел большую часть своего детства.

Пресс-секретарь Дерипаски сказал, что олигарх "долгое время не имел ничего общего со Strabag" и не будет комментировать, описав западные санкции против него как "полностью ошибочные" и "основанные на ложной информации".