Фридман просит Испанию помочь снять санкции ЕС: что обещает сделать

Российский олигарх Михаил Фридман попросил правительство Испании поддержать его исключение из списка санкций Евросоюза.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает El Mundo со ссылкой на письмо миллиардера в испанский МИД.

Отмечается, что Фридман – ключевой акционер инвестиционного фонда LetterOne, контролирующий испанскую сеть супермаркетов Dia.

По данным El Mundo, аргументируя свою просьбу, бизнесмен отметил в письме, что сеть Dia в Испании имеет более 2300 магазинов, обеспечивающих экономический эффект в 6,8 миллиарда евро и поддерживающих занятость около 100 тысяч человек.

В письме Фридман утверждает, что если он возобновит свое участие в управлении группой, от которой сейчас он отстранен, то его возвращение станет "важной гарантией" реализации пятилетнего стратегического плана. Он предполагает открытие 300 новых магазинов и ежегодные инвестиции около 180 миллионов евро к 2029 году.

Бизнесмен, как пишет El Mundo, уже смог заручиться поддержкой Венгрии, Словакии и Люксембурга по снятию санкций. Позитивно на это также смотрят Италия, Греция, Австрия и Хорватия, а против выступает Латвия из-за связи Фридмана с другим соучредителем Альфа-групп Петром Авеном (он латвийский гражданин), который находится под санкциями.

Санкции против Фридмана

Санкции в отношении Михаила Фридмана и Петра Авена были введены вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году — Евросоюз считал, что бизнесмены входят в ближайшую обстановку главы Кремля Владимира Путина.

Оба подали иски о снятии санкций, но смогли добиться только пересмотра оснований для продления санкций (это происходит каждые полгода) — сами ограничения остались в силе.

Санкции продолжаются и остаются в силе с отдельным обоснованием, указывающим на статус Фридмана и Авена как "ведущих бизнесменов экономического сектора, обеспечивающего значительный источник дохода" для Кремля.

Санкции заставили Фридмана и Авена уступить контроль над инвестиционной группой LetterOne и выйти из ее совета директоров. Кроме того, в 2024 году Фридман и Авен продали свои доли в Альфа-банке и Альфа-страхование. В августе 2024 года Совет ЕС в очередной раз отказал Фридману в снятии санкций.

Активы Фридмана и Авена в Украине

Напомним, что Фридман, Авен и Андрей Косогов являются российскими бизнесменами, учредителями и акционерами компаний, входящих в финансово инвестиционный консорциум "Альфа-Групп". Украина ввела санкции против всех троих 19 октября 2022 года.

Крупнейшим активом группы в Украине был дочерний банк российского Альфа Банка, с декабря 2022 года переименовался на Сенс Банк. В июле 2023 года Национальный банк Украины заявил, что Фридман и Авен якобы поддерживают российскую агрессию против Украины и не способны предотвратить наступление его неплатежеспособности.

Регулятор решил вывести его с рынка, но предложил принять в этом участие правительству, на что тот и согласился, выкупив финучреждение за символическую 1 гривну, как это было предусмотрено специально принятым законом.

В октябре 2023 года было объявлено об аресте всех активов Фридмана, Косогова и Авена на общую сумму около 17 миллиардов гривен деле о финансировании действий с целью свержения конституционного строя, захвата власти или смены территории Украины.

В ноябре 2023 года было также введены санкции против ряда компаний, среди которых кипрская International Distribution Systems Limited (IDS), которая до ареста активов своей украинской "дочки" (миноритарными акционерами которой являются Фридман, Косогов и Авен) контролировала производство минеральных вод под торговыми марками "Моршинская" и "Миргородская" на двух упомянутых заводах.

В свою очередь Rissa Investments является холдинговой компанией, дочерние предприятия которой осуществляют производство и дистрибуцию минеральных вод, в частности, на территории Украины, РФ и Грузии. Вместе они образуют группу компаний "Боржоми".