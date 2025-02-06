Крупнейший частный банк РФ сменил владельцев: олигархи Фридман и Авен продали свои доли

Подсанкционные российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен продали свои доли в российском Альфа-Банке и его страховом подразделении "Альфа-страхование", пытаясь отменить санкции Европейского Союза против них.

Об этом пишет Financial Times.

Как свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось издание, еще в прошлом году миллиардеры передали бизнес своему давнему партнеру не находящемуся под санкциями Андрею Косогову.

Он стал крупнейшим акционером "Альфа-Банка" и компании LetterOne, базирующейся в лондонском Мейфере.

Фридман и Авен вместе владели 45% акций в банке и 42% акций в страховой компании.

Отмечается, что обе компании оценили около $2,5 млрд.

Как пишет издание, олигархи надеются, что продажа банка и страховой компании поможет им обжаловать санкции ЕС, наложенные на них в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Суд Европейского Союза 10 апреля 2024 г. отменил персональные санкции против российских олигархов Петра Авена и Михаила Фридмана — основных акционеров российского финансово-инвестиционного консорциума "Альфа-Групп".

Суд пришел к выводу, что даже если у Фридмана и Авена тесные связи с российским диктатором Владимиром Путиным, это не означает, что они поддерживали действия или политику Кремля против Украины, или что они финансировали российские власти.

Победа олигархов стала самым большим ударом по режиму санкций ЕС против России со времен полномасштабного вторжения. Однако санкции после этого дважды продолжались и остаются в силе с отдельным обоснованием, указывающим на статус Фридмана и Авена как "ведущих бизнесменов экономического сектора, обеспечивающего значительный источник дохода" для Кремля.

Активы Фридмана и Авена в Украине

Напомним, что Фридман, Авен и Косогов являются российскими бизнесменами, учредителями и акционерами компаний, входящих в финансово инвестиционный консорциум "Альфа-Групп". Украина ввела санкции против всех троих 19 октября 2022 года.

Крупнейшим активом группы в Украине был дочерний банк российского Альфа Банка, который с декабря 2022 года переименовался в Сенс Банк. В июле 2023 года Национальный банк Украины заявил, что Фридман и Авен якобы поддерживают российскую агрессию против Украины и не способны предотвратить наступление его неплатежеспособности.

Регулятор решил вывести его с рынка, но предложил принять в этом участие правительству, на что то и согласилось, выкупив финучреждение за символическую 1 гривну, как это было предусмотрено специально принятым до этого законом.

В октябре 2023 года было объявлено об аресте всех активов Фридмана, Косогова и Авена на общую сумму около 17 миллиардов гривен по делу о финансировании действий с целью свержения конституционного строя, захвата власти или смены территории Украины.

В ноябре 2023 года были также введены санкции против ряда компаний, среди которых кипрская International Distribution Systems Limited (IDS), которая до ареста активов своей украинской "дочки" (миноритарными акционерами которой являются Фридман, Косогов и Авен) контролировала производство минеральных вод под торговыми марками "Моршинская" и "Миргородская" на упомянутых двух заводах.

В свою очередь Rissa Investments является холдинговой компанией, дочерние предприятия которой осуществляют производство и дистрибуцию минеральных вод, в частности, на территории Украины, РФ и Грузии. Вместе они образуют группу компаний "Боржоми".