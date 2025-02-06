Найбільший приватний банк РФ змінив власників: олігархи Фрідман і Авен продали свої частки

Підсанкційні російські олігархи Михайло Фрідман та Петро Авен продали свої частки в російському Альфа-Банку та його страховому підрозділі "Альфа-страхування", намагаючись скасувати санкції Європейського Союзу проти них.

Про це пише Financial Times.

Як свідчать документи, з якими ознайомилося видання , ще минулого року мільярдери передали бізнес своєму давньому партнеру Андрію Косогову, який не перебуває під санкціями.

Він став найбільшим акціонером "Альфа-Банку" та компанії LetterOne, яка базується у лондонському Мейфері.

Фрідман та Авен разом володіли 45% акцій у банку та 42% акцій у страховій компанії.

Зазначається, що обидві компанії оцінили приблизно в $2,5 млрд.

Як пише видання, олігархи сподіваються, що продаж банку та страхової компанії допоможе їм оскаржити санкції ЄС, накладені на них у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Суд Європейського Союзу 10 квітня 2024 року скасував персональні санкції проти російських олігархів Петра Авена та Михайла Фрідмана — основних акціонерів російського фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп".

Суд дійшов висновку, що навіть якщо Фрідман і Авен мають тісні зв’язки з російським диктатором Володимиром Путіним, це не означає, що вони підтримували дії чи політику Кремля проти України, або що вони фінансували російську владу.

Перемога олігархів стала найбільшим ударом по режиму санкцій ЄС проти Росії з часів повномасштабного вторгнення. Проте санкції після того двічі продовжувалися і залишаються чинними з окремим обґрунтуванням, яке вказує на статус Фрідмана та Авена як "провідних бізнесменів економічного сектору, що забезпечує значне джерело доходу" для Кремля.

Активи Фрідмана та Авена в Україні

Нагадаємо, що Фрідман, Авен та Косогов є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп". Україна запровадила санкції проти всіх трьох 19 жовтня 2022 року.

Найбільшим активом групи в Україні був дочірній банк російського Альфа Банку, який з грудня 2022 року перейменувався на Сенс Банк. В липні 2023 року Національний банк України заявив, що Фрідман та Авен нібито підтримують російську агресію проти України та не здатні запобігти настанню його неплатоспроможності.

Регулятор вирішив вивести його з ринку, але запропонував взяти в цьому участь уряду, на що той і погодився, викупивши фінустанову за символічну 1 гривню, як це було передбачено спеціально ухваленим до цього законом.

В жовтні 2023 року було оголошено про арешт всіх активів Фрідмана, Косогова та Авена на загальну суму близько 17 мільярдів гривень у справі про фінансування дій з метою повалення конституційного ладу, захоплення влади чи зміни територіїУкраїни.

В листопаді 2023 року було також запроваджено санкції до низки компаній, серед яких кіпрська International Distribution Systems Limited (IDS), яка до арешту активів своєї української "дочки" (мінорітарними акціонерами якої є Фрідман, Косогов та Авен) контролювала виробництва мінеральних вод під торговими марками "Моршинська" та "Миргородська" на двох згаданих заводах.

В свою чергу, Rissa Investments є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, РФ та Грузії. Разом вони утворюють групу компаній "Боржомі".