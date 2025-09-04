Фрідман просить Іспанію допомогти зняти санкції ЄС: що обіцяє зробити

Російський олігарх Михайло Фрідман попросив уряд Іспанії підтримати його виключення із списку санкцій Євросоюзу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє El Mundo з посиланням на лист мільярдера до іспанського МЗС.

Зазначається, що Фрідман - ключовий акціонер інвестиційного фонду LetterOne, який контролює іспанську мережу супермаркетів Dia.

За даними El Mundo, аргументуючи своє прохання, бізнесмен зазначив у листі, що мережа Dia в Іспанії має понад 2300 магазинів, які забезпечують економічний ефект у 6,8 мільярда євро і підтримують зайнятість близько 100 тисяч осіб.

У листі Фрідман стверджує, що якщо він відновить свою участь в управлінні групою, від якої зараз його усунуто, то його повернення стане "важливою гарантією" реалізації п'ятирічного стратегічного плану. Він передбачає відкриття 300 нових магазинів та щорічні інвестиції близько 180 мільйонів євро до 2029 року.

Бізнесмен, як пише El Mundo, вже зміг заручитися підтримкою Угорщини, Словаччини та Люксембургу щодо зняття санкцій. Позитивно на це також дивляться Італія, Греція, Австрія і Хорватія, а проти виступає Латвія через зв'язок Фрідмана з іншим співзасновником «Альфа-груп» Петром Авеном (він латвійський громадянин), який перебуває під санкціями.

Санкції проти Фрідмана

Санкції щодо Михайла Фрідмана та Петра Авена були введені невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року — Євросоюз вважав, що бізнесмени входять до ближнього оточення очільника Кремля Володимира Путіна.

Обидва подали позови про зняття санкцій, але змогли добитися лише перегляду підстав для продовження санкцій (це відбувається кожні півроку) — самі обмеження залишилися чинними.

Санкції продовжуються і залишаються чинними з окремим обґрунтуванням, яке вказує на статус Фрідмана та Авена як "провідних бізнесменів економічного сектору, що забезпечує значне джерело доходу" для Кремля.

Санкції змусили Фрідмана та Авена поступитися контролем над інвестиційною групою LetterOne і вийти з її ради директорів. Крім того, у 2024 році Фрідман та Авен продали свої частки в Альфа-банку та «Альфа-страхування». У серпні 2024 року Рада ЄС вкотре відмовила Фрідману у знятті санкцій.

Активи Фрідмана та Авена в Україні

Нагадаємо, що Фрідман, Авен та Андрій Косогов є російськими бізнесменами, засновниками та акціонерами компаній, які входять до фінансово-інвестиційного консорціуму "Альфа-Груп". Україна запровадила санкції проти всіх трьох 19 жовтня 2022 року.

Найбільшим активом групи в Україні був дочірній банк російського Альфа Банку, який з грудня 2022 року перейменувався на Сенс Банк. В липні 2023 року Національний банк України заявив, що Фрідман та Авен нібито підтримують російську агресію проти України та не здатні запобігти настанню його неплатоспроможності.

Регулятор вирішив вивести його з ринку, але запропонував взяти в цьому участь уряду, на що той і погодився, викупивши фінустанову за символічну 1 гривню, як це було передбачено спеціально ухваленим до цього законом.

В жовтні 2023 року було оголошено про арешт всіх активів Фрідмана, Косогова та Авена на загальну суму близько 17 мільярдів гривень у справі про фінансування дій з метою повалення конституційного ладу, захоплення влади чи зміни територіїУкраїни.

В листопаді 2023 року було також запроваджено санкції до низки компаній, серед яких кіпрська International Distribution Systems Limited (IDS), яка до арешту активів своєї української "дочки" (мінорітарними акціонерами якої є Фрідман, Косогов та Авен) контролювала виробництва мінеральних вод під торговими марками "Моршинська" та "Миргородська" на двох згаданих заводах.

В свою чергу, Rissa Investments є холдинговою компанією, дочірні підприємства якої здійснюють виробництво та дистрибуцію мінеральних вод, зокрема, на території України, РФ та Грузії. Разом вони утворюють групу компаній "Боржомі".