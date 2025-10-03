ЄС планує віддати російському олігарху Дерипасці 2 мільярдів євро: до чого тут Raiffeisen Bank

Європейський Союз готується зняти санкції з активів, пов’язаних із російським олігархом Олегом Дерипаскою, аби компенсувати збитки австрійському Raiffeisen Bank International, які він має виплатити в Росії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times з посиланням на європейських посадовців.

Зазначається, що положення про розморожування акцій вартістю близько 2 мільярдів євро (2,3 мільярда доларів) австрійської будівельної компанії Strabag, які раніше частково належали Дерипасці, включені до останнього проєкту пакету санкцій ЄС проти Росії.

Активи будуть передані Raiffeisen, який був оштрафований на цю суму російським судом після позову, поданого колишньою компанією Дерипаски.

Очікується, що кілька держав-членів ЄС заперечуватимуть проти цього кроку, запропонованого Австрією.

FT пише, що деякі європейські чиновники стурбовані тим, що цей крок може легітимізувати російські суди, які у відповідь на санкції ЄС наказують конфіскацію західних активів, і може спонукати інших олігархів також застосувати цей підхід.

Акції залишаються замороженими через санкції ЄС з 2022 року, коли Дерипаску звинуватили у підтримці російського військово-промислового комплексу після вторгнення в Україну.

Агентство Reuters повідомляло, що Raiffeisen Bank International зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі. Купити банк хотів неназваний російський інвестор, але в Кремлі виступили проти угоди, оскільки Росія прагне зберегти ключовий фінансовий міст для оброблення платежів з Європи.

Strabag позбувся Дерипаски

Strabag є однією з найбільших європейських будівельних фірм; вона побудувала Олімпійський стадіон для Зимових ігор у Сочі та розкішні апартаменти в Москві.

Підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска передав свої акції в найбільшій будівельній компанії Австрії Strabag компанії-посереднику, що могло стати першим кроком до угоди з австрійською банківською групою Raiffeisen Bank International у її намірах вивести з Росії прибутки.

Кіпрська фірма Rasperia Trading Limited, яка контролюється Дерипаскою, передала свою частку в Strabag компанії "Іліадіс".

Документи російської компанії показують, що "Іліадіс" була зареєстрована як компанія 12 липня 2023 року.

Однак база даних SPARK російських компаній інформаційного агентства "Інтерфакс" показує, що "Іліадіс" володіє інвестиційною компанією під назвою "Атмосфера", зареєстрованою 29 лютого 2024 року в Усть-Лабінську, місті в Краснодарському краї Росії, де Дерипаска провів більшу частину свого дитинства.

Прес-секретар Дерипаски сказав, що олігарх "довгий час не мав нічого спільного зі Strabag" і не буде коментувати, описавши західні санкції проти нього як "повністю помилкові" та "засновані на неправдивій інформації".