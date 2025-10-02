ЕС предлагает удвоить тарифы на импорт стали до 50% и сократить квоты

Европейский Союз планирует повысить тарифы на импорт стали до 50% и сократить объем разрешенной к ввозу стали почти вдвое.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

В настоящее время в ЕС действует временный механизм защиты сталелитейной промышленности, устанавливающий 25% пошлины на большинство импортных товаров после исчерпания квот. Срок действия этого механизма истекает в июне 2026 года, и ЕС планирует заменить его более постоянным регулированием.

Согласно проекту повышенная ставка 50% будет применяться после достижения определенной квоты. Общий объем охватываемой квотами стали сократится до 18,35 млн тонн, что на 43,7% меньше, чем в году, завершившемся в июле 2024 года. Квоты будут распределяться по конкретным видам продукции и стран на основе исторических данных.

Механизм включает положение о "плавлении и заливке" во избежание перенаправления дешевой стали через третьи страны. Меры предусматривают пересмотр каждые пять лет, начиная с 2031 года.

По словам руководителя ЕС по вопросам промышленности Стефана Сежурна, предложение о повышении тарифов будет представлено уже на следующей неделе. Отраслевые ассоциации, в частности Eurofer, призывают ввести более жесткие меры по защите европейского рынка стали, чтобы обеспечить производство автомобилей, аккумуляторов и ветровых турбин из собственной стали.

Сталелитейная промышленность ЕС в последние годы сталкивается с кризисом из-за дешевого импорта из мира, в частности из Китая и других азиатских стран. В то же время ЕС стремится согласовать тарифы с США, чтобы снизить 50% пошлины на экспорт стали и алюминия в Америку.