Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

+0,02

EUR

48,17

--0,16

Наличный курс:

USD

41,43

41,36

EUR

48,45

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

США ввели 50% пошлины на сталь и алюминий в готовых изделиях

Белый дом
США повышают пошлины на сталь и алюминий. / Офис президента

Министерство торговли США объявило о повышении тарифов до 50% на 407 категорий товаров из стали и алюминия. Повышенные пошлины будут распространяться на ветровые турбины, мобильные краны, бытовую технику, бульдозеры и другое тяжелое оборудование, железнодорожные вагоны, мотоциклы, судовые двигатели, мебель и сотни других товаров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что тариф 50% будет применяться на любое содержание стали и алюминия в этих товарах, остальные части будут облагаться налогом по обычной ставке пошлины для стран происхождения изделий.

Под новые пошлины подпадают товарные категории, на которые приходилось более 200 миллиардов долларов импорта в США в прошлом году.

Новые тарифы вступают в силу немедленно и распространяются на компрессоры, насосы и металл в импортной косметике и другой упаковке для личной гигиены, такой как аэрозольные баллончики.

Кроме того, новые пошлины будут распространяться на импортные детали для автомобильных выхлопных систем и электротехническую сталь, необходимую для электромобилей, а также компоненты для автобусов, кондиционеров и бытовой техники, включая холодильники, морозильные камеры и сушилки.

Некоторые иностранные автопроизводители призвали не распространять таможенную пошлину на комплектующие, заявив, что США не имеют внутреннего производства, достаточного для удовлетворения текущего спроса.

Кроме того, производитель электромобилей Tesla безуспешно просил администрацию Белого дома отказаться от введения пошлины на стальные изделия, используемые в двигателях электромобилей и ветровых турбинах, заявив, что у США нет доступных мощностей для производства стали для них.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп повысил импортные тарифы на сталь и алюминий с 25 до 50%.

Еще в феврале Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений, хотя согласно статистике США импортирует из-за границы примерно 50% алюминия и около 25% стали для необходимого объема своих производственных мощностей.

Автор:
Светлана Манько