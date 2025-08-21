США ввели 50% пошлины на сталь и алюминий в готовых изделиях

Министерство торговли США объявило о повышении тарифов до 50% на 407 категорий товаров из стали и алюминия. Повышенные пошлины будут распространяться на ветровые турбины, мобильные краны, бытовую технику, бульдозеры и другое тяжелое оборудование, железнодорожные вагоны, мотоциклы, судовые двигатели, мебель и сотни других товаров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что тариф 50% будет применяться на любое содержание стали и алюминия в этих товарах, остальные части будут облагаться налогом по обычной ставке пошлины для стран происхождения изделий.

Под новые пошлины подпадают товарные категории, на которые приходилось более 200 миллиардов долларов импорта в США в прошлом году.

Новые тарифы вступают в силу немедленно и распространяются на компрессоры, насосы и металл в импортной косметике и другой упаковке для личной гигиены, такой как аэрозольные баллончики.

Кроме того, новые пошлины будут распространяться на импортные детали для автомобильных выхлопных систем и электротехническую сталь, необходимую для электромобилей, а также компоненты для автобусов, кондиционеров и бытовой техники, включая холодильники, морозильные камеры и сушилки.

Некоторые иностранные автопроизводители призвали не распространять таможенную пошлину на комплектующие, заявив, что США не имеют внутреннего производства, достаточного для удовлетворения текущего спроса.

Кроме того, производитель электромобилей Tesla безуспешно просил администрацию Белого дома отказаться от введения пошлины на стальные изделия, используемые в двигателях электромобилей и ветровых турбинах, заявив, что у США нет доступных мощностей для производства стали для них.

Напомним, в июне президент США Дональд Трамп повысил импортные тарифы на сталь и алюминий с 25 до 50%.

Еще в феврале Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений, хотя согласно статистике США импортирует из-за границы примерно 50% алюминия и около 25% стали для необходимого объема своих производственных мощностей.