США запровадили 50% мита на сталь та алюміній у готових виробах

Міністерство торгівлі США оголосило про підвищення тарифів до 50% на 407 категорій товарів зі сталі та алюмінію. Підвищені мита поширюватимуться на вітрові турбіни, мобільні крани, побутову техніку, бульдозери та інше важке обладнання, а також залізничні вагони, мотоцикли, суднові двигуни, меблі та сотні інших товарів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що тариф 50% застосовуватиметься на будь-який вміст сталі та алюмінію в цих товарах, інші частини оподатковуватимуться за звичайною ставкою мита для країн походження виробів.

Під нові мита підпадають товарні категорії, на які припадало понад $200 мільярдів імпорту до США минулого року.

Нові тарифи набувають чинності негайно та також поширюються на компресори, насоси та метал в імпортній косметиці та іншій упаковці для особистої гігієни, такій як аерозольні балончики.

Крім того, нові мита поширюватимуться на імпортні деталі для автомобільних вихлопних систем та електротехнічну сталь, необхідну для електромобілів, а також компоненти для автобусів, кондиціонерів та побутової техніки, включаючи холодильники, морозильні камери та сушарки.

Деякі іноземні автовиробники закликали не поширювати мито на комплектуючі, заявивши, що США не мають внутрішнього виробництва, достатнього для задоволення поточного попиту.

Крім того, виробник електромобілів Tesla безуспішно просив адміністрацію Білого дому відмовитися від запровадження мита на сталеві вироби, що використовуються в двигунах електромобілів та вітрових турбінах, заявивши, що в США немає доступних потужностей для виробництва сталі для них.

Нагадаємо, у червні президент США Дональд Трамп підвищив імпортні тарифи на сталь і алюміній з 25% до 50%.

Ще в лютому Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків, хоча згідно зі статистикою, США імпортує з-за кордону приблизно 50% алюмінію і близько 25% сталі для необхідного обсягу своїх виробничих потужностей.