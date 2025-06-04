Трамп підвищив мита на сталь та алюміній до 50%

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ про підвищення імпортних тарифів на сталь і алюміній з 25% до 50%. Нові мита набудуть чинності 4 червня.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на сайт Білого дому.

Зазначається, що дане рішення спрямоване на протидію недобросовісним торговельним практикам, які створюють загрозу національній безпеці США.

В указі Трампа про підвищення тарифів йдеться про те, що попередні заходи поки що не дали змоги вітчизняній промисловості «розвивати та підтримувати темпи завантаження виробничих потужностей, які необхідні для сталого розвитку галузей і прогнозованих потреб національної оборони».

У Білому домі переконані, що підвищення мит забезпечить більшу підтримку американській промисловості, яка займається виробами зі сталі та алюмінію.

Підвищення мит стосується металів, що використовуються у виробництві широкого спектру товарів — від кухонного приладдя й пакувальних матеріалів до деталей автомобілів та промислового обладнання.

При цьому мита на імпорт металів з Великої Британії залишаться на колишньому рівні у 25%. Це пов’язано з угодою про економічне процвітання, яку Трамп і британський прем'єр Кір Стармер підписали на початку травня. Документ дає країнам час до 9 липня, щоб розробити нові тарифи або квоти.

Як пише Bloomberg, США залишаються одним із найбільших імпортерів сталі у світі — поступаючись лише Європейському Союзу. До десятки найбільших постачальників алюмінію і сталі Штатам входять: Канада, Мексика, Євросоюз, Бразилія, Південна Корея, Японія, Китай, ОАЕ, В'єтнам і Австралія.

У 2024 році Україна поставила до США сталі та алюмінію на 439 млн доларів, з яких імпорт алюмінію становив лише 2,58 млн. Наразі Україна перебуває у другому десятку імпортерів Америки за цими позиціями.

Це вже не перший крок у напрямку торговельного захисту металургійної галузі: ще в лютому Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків, хоча згідно зі статистикою, США імпортує з-за кордону приблизно 50% алюмінію і близько 25% сталі для необхідного обсягу своїх виробничих потужностей.

30 травня Трамп анонсував збільшення імпортних мит на сталь до 50% під час виступу на заводі US Steel поблизу Піттсбурга.