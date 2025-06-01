- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Трамп підвищить мита на сталь до 50%
Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення імпортних мит на сталь до 50%, що вдвічі перевищує чинний рівень. Відповідну заяву він зробив під час виступу на заводі US Steel поблизу Піттсбурга, штат Пенсильванія.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на CNN.
"Ми збираємося запровадити ще 25% підвищення тарифів на сталь, яка ввозиться до Сполучених Штатів Америки. З 25% до 50%", — зазначив президент, маючи на увазі конкурентів із-за кордону.
За його словами, спочатку розглядалася можливість встановлення мит у розмірі 40%, однак лідери галузі переконали його в необхідності жорсткіших заходів.
У дописі в соціальній мережі Truth Social Трамп підтвердив, що підвищені тарифи набудуть чинності вже з середи, 4 червня.
"Для мене велика честь підвищити тарифи на сталь та алюміній з 25% до 50%, починаючи з середи, 4 червня. Наша сталеливарна та алюмінієва промисловість відновлюється, як ніколи раніше", — написав він.
Запровадження нових тарифів, ймовірно, матиме значний вплив на міжнародну торгівлю та може спричинити відповідну реакцію з боку країн-експортерів сталі.
Нагадаємо, ще в лютому Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків, хоча згідно зі статистикою, США імпортує з-за кордону приблизно 50% алюмінію і близько 25% сталі для необхідного обсягу своїх виробничих потужностей.
Проте рішення запровадити мито на сталь із інших держав, зокрема і з України, закономірно вплине на металургійну галузь.