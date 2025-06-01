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Трамп повысит пошлины на сталь до 50%
Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении импортных пошлин на сталь до 50%, что вдвое превышает действующий уровень. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заводе US Steel вблизи Питтсбурга, штат Пенсильвания.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на CNN .
"Мы собираемся ввести еще 25% повышения тарифов на сталь, которая ввозится в Соединенные Штаты Америки. С 25% до 50%", — отметил президент, имея в виду конкурентов из-за рубежа.
По его словам, сначала рассматривалась возможность установления пошлин в размере 40%, однако лидеры отрасли убедили его в необходимости более жестких мер.
В сообщении в социальной сети Truth Social Трамп подтвердил, что повышенные тарифы вступят в силу уже со среды, 4 июня.
"Для меня большая честь повысить тарифы на сталь и алюминий с 25% до 50%, начиная со среды, 4 июня. Наша сталелитейная и алюминиевая промышленность восстанавливается, как никогда раньше", — написал он.
Введение новых тарифов, вероятно, повлияет на международную торговлю и может повлечь ответную реакцию со стороны стран-экспортеров стали.
Напомним, еще в феврале Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений, хотя согласно статистике США импортирует из-за рубежа примерно 50% алюминия и около 25% стали для необходимого объема своих производственных мощностей.
Однако решение ввести пошлину на сталь из других государств, в том числе и Украины, закономерно повлияет на металлургическую отрасль.