Трамп повысил пошлины на сталь и алюминий до 50%

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных тарифов на сталь и алюминий с 25 до 50%. Новые пошлины вступят в силу 4 июня.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сайт Белого дома.

Отмечается, что данное решение направлено на противодействие недобросовестным торговым практикам, создающим угрозу национальной безопасности США.

В указе Трампа о повышении тарифов говорится, что предыдущие меры пока не позволили отечественной промышленности «развивать и поддерживать темпы загрузки производственных мощностей, необходимых для устойчивого развития отраслей и прогнозируемых потребностей национальной обороны».

В Белом доме убеждены, что повышение пошлин обеспечит большую поддержку американской промышленности, занимающейся изделиями из стали и алюминия.

Повышение пошлин касается металлов, используемых в производстве широкого спектра товаров — от кухонных принадлежностей и упаковочных материалов до деталей автомобилей и промышленного оборудования.

При этом пошлины на импорт металлов из Великобритании останутся на прежнем уровне в 25%. Это связано с соглашением об экономическом процветании, которое Трамп и британский премьер Кир Стармер подписали в начале мая. Документ дает странам время до 9 июля, чтобы разработать новые тарифы или квоты.

Как пишет Bloomberg, США остаются одним из крупнейших импортеров стали в мире — уступая только Европейскому Союзу. В десятку крупнейших поставщиков алюминия и стали Штатам входят: Канада, Мексика, Евросоюз, Бразилия, Южная Корея, Япония, Китай, ОАЭ, Вьетнам и Австралия.

В 2024 году Украина поставила в США стали и алюминия на 439 млн долларов, из которых импорт алюминия составил всего 2,58 млн долларов. В настоящее время Украина находится во втором десятке импортеров Америки по этим позициям.

Это уже не первый шаг в направлении торговой защиты металлургической отрасли: еще в феврале Трамп ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без всяких исключений, хотя согласно статистике США импортирует из-за рубежа примерно 50% алюминия и около 25% стали для необходимого объема своих производственных мощностей.

30 мая Трамп анонсировал увеличение импортных пошлин на сталь до 50% во время выступления на заводе US Steel вблизи Питтсбурга.