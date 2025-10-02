ЄС пропонує подвоїти тарифи на імпорт сталі до 50% та скоротити квоти

Європейський Союз планує підвищити тарифи на імпорт сталі до 50% та скоротити обсяг сталі, дозволеної до ввезення, майже вдвічі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

Наразі в ЄС діє тимчасовий механізм захисту сталеливарної промисловості, який встановлює 25% мито на більшість імпортних товарів після вичерпання квот. Термін дії цього механізму закінчується у червні 2026 року, і ЄС планує замінити його більш постійним регулюванням.

Згідно з проектом, підвищена ставка 50% буде застосовуватися після досягнення визначеної квоти. Загальний обсяг сталі, що охоплюється квотами, скоротиться до 18,35 млн тонн, що на 43,7% менше ніж у році, що завершився у липні 2024 року. Квоти будуть розподілятися для конкретних видів продукції та країн на основі історичних даних.

Механізм включає положення про "плавлення та заливання", щоб уникнути перенаправлення дешевої сталі через треті країни. Заходи передбачають перегляд кожні п’ять років, починаючи з 2031 року.

За словами керівника ЄС з питань промисловості Стефана Сежурна, пропозицію щодо підвищення тарифів буде представлено вже наступного тижня. Галузеві асоціації, зокрема Eurofer, закликають запровадити жорсткіші заходи для захисту європейського ринку сталі, аби забезпечити виробництво автомобілів, акумуляторів та вітрових турбін із власної сталі.

Сталеливарна промисловість ЄС останніми роками стикається з кризою через дешевий імпорт зі світу, зокрема з Китаю та інших азійських країн. Водночас ЄС прагне узгодити тарифи з США, щоб знизити 50% мито на експорт сталі та алюмінію до Америки.