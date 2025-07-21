ЕС предоставит Украине экспертную поддержку для подготовки инфраструктурных проектов и доступа в бюджет ЕС 2028–2034

Украина получит техническую помощь от ЕС для качественной подготовки инфраструктурных проектов, позволяющих привлечь финансирование из долгосрочного бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Верховную Раду.

В Комитете Верховной Рады по интеграции Украины в ЕС состоялась встреча с представителями консультативной программы JASPERS, которая функционирует при поддержке Европейского инвестиционного банка и Европейской комиссии. Основной темой обсуждения стало предстоящее привлечение средств из бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы и необходимость качественной подготовки инфраструктурных проектов.

Программа JASPERS, которая с 2022 года работает в Украине, уже активно помогает в развитии транспортной инфраструктуры, в частности, в интеграции украинских и молдавских железнодорожных систем в европейскую сеть, а также в модернизации пограничных переходов.

Участники встречи подчеркнули: как страна-кандидат на вступление в ЕС Украина получит доступ к широкому спектру инструментов финансирования, однако будет конкурировать за них с другими кандидатами и членами ЕС. Чтобы эффективно использовать ресурсы, проекты должны быть подготовлены на высоком техническом уровне. В этом контексте JASPERS готова оказывать экспертную поддержку на всех этапах – от разработки концепции до реализации проекта.

Отдельное внимание было уделено необходимости усилить способность государственных институтов в стратегическом планировании, проектном менеджменте и координации между ведомствами. Это ключевой элемент для эффективного использования будущих средств.

Также обсудили перспективу активизации инициативы "Триморья" как дополнительной платформы для регионального инфраструктурного развития и укрепления транспортных связей Украины с государствами Центральной и Восточной Европы.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Кабмине анонсировали строительство 50 тысяч квартир социального жилья в 2025 году. А в январе-феврале Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры возобновление начало строительство социального жилья.