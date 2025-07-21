ЄС надасть Україні експертну підтримку для підготовки інфраструктурних проєктів і доступу до бюджету ЄС 2028–2034

Україна отримає технічну допомогу від ЄС для якісної підготовки інфраструктурних проєктів, які дозволять залучити фінансування з довгострокового бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Верховну Раду.

У Комітеті Верховної Ради з питань інтеграції України до ЄС відбулася зустріч з представниками консультативної програми JASPERS, яка функціонує за підтримки Європейського інвестиційного банку та Європейської комісії. Основною темою обговорення стало майбутнє залучення коштів із бюджету Євросоюзу на 2028–2034 роки та необхідність якісної підготовки інфраструктурних проєктів.

Програма JASPERS, яка з 2022 року працює в Україні, вже активно допомагає в розвитку транспортної інфраструктури, зокрема в інтеграції українських та молдовських залізничних систем до європейської мережі, а також у модернізації прикордонних переходів.

Учасники зустрічі наголосили: як країна-кандидат на вступ до ЄС, Україна отримає доступ до широкого спектра інструментів фінансування, проте конкуруватиме за них із іншими кандидатами та членами ЄС. Щоб ефективно залучити ресурси, проєкти мають бути підготовлені на високому технічному рівні. У цьому контексті JASPERS готова надавати експертну підтримку на всіх етапах — від розробки концепції до реалізації проєкту.

Окрему увагу приділили потребі посилити спроможність державних інституцій у стратегічному плануванні, проєктному менеджменті та координації між відомствами. Це ключовий елемент для ефективного використання майбутніх коштів.

Також обговорили перспективу активізації ініціативи "Тримор’я" як додаткової платформи для регіонального інфраструктурного розвитку та зміцнення транспортних зв’язків України з державами Центральної і Східної Європи.

Раніше Delo.ua писало про те, що в Кабміні анонсували будівництво 50 тисяч квартир соціального житла у 2025 році. А у січні-лютому Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відновлення розпочало будівництво соціального житла.