ЕС принял первую в истории визовую стратегию: кого больше не пустят в Шенген

Европейская Комиссия представила первую в истории ЕС визовую стратегию, коренным образом меняющую правила въезда в Шенгенскую зону.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Документ предусматривает полную цифровизацию процедур в 2026 году, усиление контроля над безвизом и запуск специальных программ для привлечения инновационных талантов.

"Стратегия направлена на то, чтобы сделать Европу безопаснее путем укрепления первой линии проверки безопасности; более процветающей и конкурентоспособной, облегчая доступ для тех, кто вносит вклад в наши экономики и общества; более влиятельной в мире, продвигая стратегические интересы, ценности и глобальное положение ЕС; политике", – объясняется в отчете.

Безопасность и контроль за безвизом

Основным приоритетом новой политики является укрепление границ. В 2026 году ЕС введет новую систему оценки для стран-партнеров и усилит механизм приостановки визового режима.

Мониторинг безвиза: ЕС будет строже проверять соблюдение требований странами, имеющими безвизовый статус, для предотвращения злоупотреблений.

Цифровизация для путешественников

Путешествие в Европу станет более технологичным. Начиная с четвертого квартала 2026 года, заработает система ETIAS, которая частично автоматизирует проверку въезжающих без виз.

Процесс онлайн: Заявители на визы могут проходить процедуру полностью в цифровом формате.

Охота на таланты

Отдельным блоком Комиссия приняла Рекомендацию по привлечению талантов. ЕС стремится стать более привлекательным для высококвалифицированных специалистов, студентов и основателей стартапов.

European Legal Gateway: создание специальных офисов для помощи иностранным работникам и работодателям по визовым вопросам.

Ранее Европейская Комиссия приняла изменения, фактически прекращающие выдачу многократных шенгенских виз (мультивиз) для большинства россиян. Теперь гражданам России придется подавать заявление на получение новой визы всякий раз, когда они планируют поездку в ЕС. Это позволит тщательно и регулярно проверять заявителей, чтобы снизить потенциальный риск безопасности.