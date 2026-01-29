ЄС ухвалив першу в історії візову стратегію: кого більше не пустять до Шенгену

Європейська Комісія представила першу в історії ЄС візову стратегію, яка докорінно змінює правила в'їзду до Шенгенської зони.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Документ передбачає повну цифровізацію процедур у 2026 році, посилення контролю за безвізом та запуск спеціальних програм для залучення інноваційних талантів.

"Стратегія спрямована на те, щоб зробити Європу безпечнішою шляхом зміцнення першої лінії безпекової перевірки; більш процвітаючою та конкурентоспроможною, полегшуючи доступ для тих, хто робить внесок у наші економіки та суспільства; більш впливовою у світі, просуваючи стратегічні інтереси, цінності та глобальне становище ЄС; та більш ефективною, завдяки розумнішій, сучасній та узгодженій візовій політиці", – пояснюється у звіті.

Безпека та контроль за безвізом

Основним пріоритетом нової політики є зміцнення кордонів. У 2026 році ЄС запровадить нову систему оцінювання для країн-партнерів та посилить Механізм призупинення візового режиму.

Моніторинг безвізу: ЄС суворіше перевірятиме дотримання вимог країнами, що мають безвізовий статус, для запобігання зловживанням.

ЄС суворіше перевірятиме дотримання вимог країнами, що мають безвізовий статус, для запобігання зловживанням. Санкції за шахрайство: Вводяться єдині на рівні ЄС санкції за підробку проїзних документів.

Вводяться єдині на рівні ЄС санкції за підробку проїзних документів. Візові важелі: Євросоюз зможе обмежувати видачу віз громадянам країн, які не співпрацюють у питанні повернення нелегальних мігрантів.

Цифровізація для мандрівників

Мандрівка до Європи стане технологічнішою. Починаючи з четвертого кварталу 2026 року, запрацює система ETIAS, яка частково автоматизує перевірку тих, хто в’їжджає без віз.

Процес онлайн: Заявники на візи зможуть проходити процедуру повністю в цифровому форматі.

Заявники на візи зможуть проходити процедуру повністю в цифровому форматі. Довгострокові візи: Для перевірених мандрівників та представників бізнесу видаватимуть багаторазові візи з довшим терміном дії.

Для перевірених мандрівників та представників бізнесу видаватимуть багаторазові візи з довшим терміном дії. Сумісність ІТ-систем: До 2028 року всі бази даних ЄС стануть сумісними, що дозволить миттєво перевіряти особу в усіх реєстрах одночасно.

Полювання на таланти

Окремим блоком Комісія ухвалила Рекомендацію щодо залучення талантів. ЄС прагне стати привабливішим для висококваліфікованих фахівців, студентів та засновників стартапів.

European Legal Gateway: створення спеціальних офісів для допомоги іноземним працівникам та роботодавцям у візових питаннях.

створення спеціальних офісів для допомоги іноземним працівникам та роботодавцям у візових питаннях. Спрощені правила: студенти та дослідники отримають полегшений доступ до ринку праці та переходу до власного бізнесу після закінчення навчання у ЄС.

студенти та дослідники отримають полегшений доступ до ринку праці та переходу до власного бізнесу після закінчення навчання у ЄС. Швидкі процедури: скорочення термінів обробки заявок на довгострокові візи та дозволи на проживання для інноваторів.

Раніше Європейська Комісія ухвалила зміни, які фактично припиняють видачу багаторазових шенгенських віз (мультивіз) для більшості росіян. Тепер громадянам Росії доведеться подавати заяву на отримання нової візи щоразу, коли вони планують поїздку до ЄС. Це дасть змогу ретельно та регулярно перевіряти заявників, щоб знизити потенційний ризик для безпеки.