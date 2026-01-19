ЕС продолжит поддержку украинского энергосектора: нужны трансформаторы и подстанции

Украина продолжает борьбу за энергетическую устойчивость в условиях ежедневных атак. Ситуация остается напряженной: враг намеренно выбирает периоды сильных морозов для ударов по критической инфраструктуре. Европейский Союз и дальше продолжит системную поддержку украинского энергосектора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.

Он провел конструктивный разговор с комиссаром ЕС по энергетике и жилищному хозяйству Даном Йоргенсеном. Проинформировал его об актуальной ситуации в нашей стране.

Ситуация в энергетике

Шмигаль отметил, что Украина делает все, чтобы как можно быстрее возвращать свет и тепло в дома. Самые сложные вызовы сейчас одолевают энергетики в Одессе, Харькове, Днепре, Сумах, Чернигове и столице. Для оперативного реагирования уже создан специальный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Министр определил три приоритета в преодолении кризиса:

восстановление поврежденных Россией энергообъектов;

защита инфраструктуры;

модернизация новых возможностей генерации и транзита электроэнергии.

В ходе общения с Йоргенсеном Шмигаль озвучил критические потребности. Речь идет о трансформаторах, мощных генераторах и мобильных подстанциях. Украина рассчитывает на продолжение поступления помощи в рамках запущенных механизмов Фонд поддержки энергетики Украины и AidEnergy.

Напомним, в течение ночи 19 января в Черниговской области российские обстрелы повредили пять важных энергетических объектов. Десятки тысяч потребителей остались без света.