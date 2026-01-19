- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
ЕС продолжит поддержку украинского энергосектора: нужны трансформаторы и подстанции
Украина продолжает борьбу за энергетическую устойчивость в условиях ежедневных атак. Ситуация остается напряженной: враг намеренно выбирает периоды сильных морозов для ударов по критической инфраструктуре. Европейский Союз и дальше продолжит системную поддержку украинского энергосектора.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмигаль.
Он провел конструктивный разговор с комиссаром ЕС по энергетике и жилищному хозяйству Даном Йоргенсеном. Проинформировал его об актуальной ситуации в нашей стране.
Ситуация в энергетике
Шмигаль отметил, что Украина делает все, чтобы как можно быстрее возвращать свет и тепло в дома. Самые сложные вызовы сейчас одолевают энергетики в Одессе, Харькове, Днепре, Сумах, Чернигове и столице. Для оперативного реагирования уже создан специальный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Министр определил три приоритета в преодолении кризиса:
- восстановление поврежденных Россией энергообъектов;
- защита инфраструктуры;
- модернизация новых возможностей генерации и транзита электроэнергии.
В ходе общения с Йоргенсеном Шмигаль озвучил критические потребности. Речь идет о трансформаторах, мощных генераторах и мобильных подстанциях. Украина рассчитывает на продолжение поступления помощи в рамках запущенных механизмов Фонд поддержки энергетики Украины и AidEnergy.
Напомним, в течение ночи 19 января в Черниговской области российские обстрелы повредили пять важных энергетических объектов. Десятки тысяч потребителей остались без света.