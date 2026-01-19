ЄС продовжить підтримку українського енергосектору: потрібні трансформатори та підстанції

Україна продовжує боротьбу за енергетичну стабільність в умовах щоденних атак. Ситуація залишається напруженою: ворог навмисно обирає періоди сильних морозів для ударів по критичній інфраструктурі. Європейський Союз й надалі продовжить системну підтримку українського енергосектору.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він провів конструктивну розмову з комісаром ЄС з питань енергетики та житлового господарства Даном Йоргенсеном. Поінформував його про актуальну ситуацію в нашій країні.

Ситуація в енергетиці

Шмигаль зауважив, що Україна робить усе, щоб якнайшвидше повертати світло й тепло в домівки. Найскладніші виклики зараз долають енергетики в Одесі, Харкові, Дніпрі, Сумах, Чернігові та столиці. Для оперативного реагування вже створено спеціальний штаб із ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Міністр визначив три пріоритети у подоланні кризи:

відновлення пошкоджених Росією енергооб'єктів;

захист інфраструктури;

модернізація нових спроможностей для генерації та транзиту електроенергії.

Під час спілкування з Йоргенсеном Шмигаль озвучив критичні потреби. Йдеться про трансформатори, потужні генератори та мобільні підстанції. Україна розраховує на продовження надходження допомоги у межах запущених механізмів: Фонд підтримки енергетики України та AidEnergy.

Нагадаємо, протягом ночі 19 січня у Чернігівській області російські обстріли пошкодили п’ять важливих енергетичних об’єктів. Десятки тисяч споживачів залишилися без світла.