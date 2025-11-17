ЕС рассматривает возможность выделения Украине гранта в размере 90 миллиардов евро: что известно

Европейский Союз рассматривает возможность выделения Украине гранта или займа, гарантированного долгом евроблока, в размере 90 миллиардов евро (что эквивалентно 104 миллиардам долларов). Этот план рассматривается как запасной вариант, если страны-члены не смогут окончательно одобрить использование замороженных российских активов.

Сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Вloomberg.

В письме лидерам ЕС от президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен, с которым ознакомилось агентство, предлагается три основных варианта стабилизации украинских финансов:

государства-члены должны профинансировать не менее 90 миллиардов евро в виде грантов на 2026-2027 годы;

взять на себя общий долг ЕС для выдачи ссуды;

или использовать иммобилизованные российские средства для поддержки ссуды.

Украина будет вынуждена вернуть средства только в том случае, если Россия согласится возместить нанесенный стране ущерб.

Согласно документу, Украине понадобится финансовая поддержка в начале следующего года. Только на военные нужды в 2026 году стране нужно не менее 51,6 миллиарда евро. Общее финансовое давление будет особенно сложно в 2026 и 2027 годах, когда потребности, по оценкам, могут превысить 70 и 64 миллиарда евро соответственно.

Предложение поступило на фоне того, что Бельгия продолжает откладывать одобрение основного плана по российским активам. В документе говорится, что влияние грантов на ВВП государств-членов будет колебаться от 0,16 до 0,27 процента. Любой кредит ЕС, между тем, потребует от стран "предоставления юридически обязательных, безусловных, безотзывных гарантий по требованию".

Главной целью ЕС остается предоставление Киеву ссуды с использованием почти 200 миллиардов евро замороженных российских активов, хранящихся клиринговой палатой Euroclear. Согласно этому варианту, Euroclear получит долговой контракт, гарантирующий, что любые претензии России будут покрыты ЕС. Украина же будет вынуждена возвращать ссуды только в случае, если Россия согласится возместить причиненный ущерб.

Именно этот план блокируется Бельгией (где находится штаб-квартира Euroclear), поскольку Брюссель требует более надежных гарантий из-за опасений того, что компания может быть обязана вернуть средства. Переговоры между фон дер Ляен и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером на прошлой неделе не принесли прорыва.

Комиссия предложила уступки для решения беспокойств Бельгии, включая возможность использования 25 миллиардов евро, связанных с российскими суверенными активами, находящимися в других государствах-членах.

По данным Financial Times, еще одной страной, сдерживающейся от использования замороженных российских активов, является Люксембург. Страна ссылается на свое двустороннее инвестиционное соглашение с Россией, которое может привести к судебному разбирательству.

Фон дер Ляен посоветовала странам "выйти из соответствующих двусторонних инвестиционных соглашений", чтобы ограничить эти юридические риски. Комиссар ЕС по экономике Валдис Домбровскис отметил, что детали еще не проработаны, и важно получить "первые реакции государств-членов".

Ранее сообщалось, что ЕС оценил потребности Украины в более чем 71 млрд евро в 2026 году при условии завершения войны .