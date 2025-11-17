ЄС розглядає можливість виділення Україні гранту в розмірі 90 мільярдів євро: що відомо

Європейський Союз розглядає можливість виділення Україні гранту або позики, гарантованої боргом євроблоку, у розмірі 90 мільярдів євро (що еквівалентно 104 мільярдам доларів). Цей план розглядається як запасний варіант, якщо країни-члени ЄС не зможуть остаточно схвалити використання заморожених російських активів.

Повідомляє Delo.ua з посилання на публікацію Вloomberg.

У листі до лідерів ЄС від президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, з яким ознайомилося агентство, пропонується три основні варіанти стабілізації українських фінансів:

держави-члени мають профінансувати щонайменше 90 мільярдів євро у вигляді грантів на 2026-2027 роки;

взяти на себе спільний борг ЄС для видачі позики;

або використати іммобілізовані російські кошти для підтримки позики.

Україна буде змушена повернути позики лише в тому випадку, якщо Росія погодиться відшкодувати завдану країні шкоду.

Згідно із документом, Україні знадобиться фінансова підтримка на початку наступного року. Лише на військові потреби у 2026 році країні потрібно щонайменше 51,6 мільярда євро. Загальний фінансовий тиск буде особливо складним у 2026 та 2027 роках, коли потреби, за оцінками, можуть перевищити 70 та 64 мільярди євро відповідно.

Пропозиція надійшла на тлі того, що Бельгія продовжує відкладати схвалення основного плану щодо російських активів. У документі зазначено, що вплив грантів на ВВП держав-членів коливатиметься від 0,16 до 0,27 відсотка. Будь-який кредит ЄС, тим часом, вимагатиме від країн "надання юридично обов'язкових, безумовних, безвідкличних гарантій на вимогу".

Головною метою ЄС залишається надання Києву позики з використанням майже 200 мільярдів євро заморожених російських активів, що зберігаються кліринговою палатою Euroclear. Згідно з цим варіантом, Euroclear отримає борговий контракт, який гарантуватиме, що будь-які претензії Росії будуть покриті ЄС. Україна ж буде змушена повертати позики лише у разі, якщо Росія погодиться відшкодувати завдану шкоду.

Саме цей план блокується Бельгією (де знаходиться штаб-квартира Euroclear), оскільки Брюссель вимагає більш надійних гарантій через побоювання, що компанія може бути зобов'язана повернути кошти. Переговори між фон дер Ляєн та прем'єр-міністром Бельгії Бартом де Вевером минулого тижня не принесли прориву.

Комісія запропонувала поступки для вирішення занепокоєнь Бельгії, включно з можливістю використання 25 мільярдів євро, пов'язаних з російськими суверенними активами, що знаходяться в інших державах-членах.

За даними Financial Times, ще однією країною, яка стримується від використання заморожених російських активів, є Люксембург. Країна посилається на свою двосторонню інвестиційну угоду з Росією, яка може призвести до судового розгляду.

Фон дер Ляєн порадила країнам "вийти з відповідних двосторонніх інвестиційних угод", щоб обмежити ці юридичні ризики. Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс зазначив, що деталі ще не опрацьовані, і важливо отримати "перші реакції держав-членів".

Раніше повідомлялося, що ЄС оцінив потреби України у понад 71 млрд євро у 2026 році за умови завершення війни.