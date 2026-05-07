ЕС смягчает правила искусственного интеллекта и откладывает строгие ограничения

Unsplash

Страны Евросоюза и депутаты Европарламента договорились упростить правила закона о ИИ. Это поможет европейским компаниям легче конкурировать с гигантами из США и Азии. Из-за жалоб бизнеса на чрезмерную бюрократию часть строгих требований решили отложить, а некоторые ограничения вообще отменили.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Хотя закон все еще считается самым строгим в мире, новые изменения дают разработчикам больше времени на подготовку и уменьшают их административные расходы.

Что именно изменится для разработчиков и пользователей

Несмотря на всеобщее смягчение, в законе появились новые четкие запреты, касающиеся безопасности людей.

Основные моменты сделки:

  • Отсрочка контроля: проверка систем ИИ с высоким уровнем риска (например, в сфере биометрии или охраны порядка) была отложена до декабря 2027 года.
  • Запрет на интимные дипфейки: с декабря 2026 г. в ЕС запретят использовать ИИ для создания сексуальных фото или видео без согласия человека.
  • Обязательная маркировка: с декабря 2026 г. весь контент, созданный нейросетями, должен иметь специальные отметки или водяные знаки.
  • Меньше бумаг для заводов: промышленное оборудование исключили из-под действия этого закона, потому что для него уже существуют другие отраслевые правила.

Борьба с "цифровым насилием"

Особое внимание уделили борьбе с так называемыми "приложениями для раздевания". Законодатели обещают, что к концу этого года такие инструменты полностью исчезнут с европейского рынка. Это должно сделать интернет более безопасным для женщин и детей, которые чаще всего становятся жертвами подобных технологий. Официально эти изменения должны быть утверждены в ближайшие несколько месяцев.

Напомним, компания Meta расширяет систему защиты подростков на 27 стран Евросоюза. Уже в июне 2026 года в Facebook и Instagram появятся новые инструменты, автоматически ограничивающие нежелательные контакты для несовершеннолетних. Это позволит родителям лучше контролировать цифровую сохранность своих детей.

Автор:
Максим Кольц