- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
ЄС пом’якшує правила для штучного інтелекту та відкладає суворі обмеження
Країни Євросоюзу та депутати Європарламенту домовилися спростити правила закону про ШІ. Це допоможе європейським компаніям легше конкурувати з гігантами з США та Азії. Через скарги бізнесу на надмірну бюрократію частину суворих вимог вирішили відкласти, а деякі обмеження взагалі скасували.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.
Хоча закон все ще вважається найсуворішим у світі, нові зміни дають розробникам більше часу на підготовку та зменшують їхні адміністративні витрати.
Що саме зміниться для розробників та користувачів
Попри загальне пом’якшення, у законі з'явилися нові чіткі заборони, що стосуються безпеки людей.
Основні моменти угоди:
- Відтермінування контролю: перевірку систем ШІ з високим рівнем ризику (наприклад, у сфері біометрії або охорони порядку) відклали до грудня 2027 року.
- Заборона на інтимні діпфейки: з грудня 2026 року в ЄС заборонять використовувати ШІ для створення сексуальних фото чи відео без згоди людини.
- Обов’язкове маркування: з грудня 2026 року весь контент, створений нейромережами, повинен мати спеціальні позначки або водяні знаки.
- Менше паперів для заводів: промислове обладнання виключили з-під дії цього закону, бо для нього вже існують інші галузеві правила.
Боротьба з "цифровим насильством"
Особливу увагу приділили боротьбі з так званими "додатками для роздягання". Законодавці обіцяють, що до кінця цього року такі інструменти повністю зникнуть з європейського ринку. Це має зробити інтернет безпечнішим для жінок та дітей, які найчастіше стають жертвами подібних технологій. Офіційно ці зміни мають затвердити в найближчі кілька місяців.
Нагадаємо, компанія Meta розширює систему захисту підлітків на 27 країн Євросоюзу. Вже у червні 2026 року у Facebook та Instagram з'являться нові інструменти, які автоматично обмежуватимуть небажані контакти для неповнолітніх. Це дозволить батькам краще контролювати цифрову безпеку своїх дітей.