Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,85

--0,12

EUR

51,61

+0,22

Готівковий курс:

USD

43,80

43,70

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄС пом’якшує правила для штучного інтелекту та відкладає суворі обмеження

ШІ додатки
ЄС пом’якшує правила для штучного інтелекту та відкладає суворі обмеження / Unsplash

Країни Євросоюзу та депутати Європарламенту домовилися спростити правила закону про ШІ. Це допоможе європейським компаніям легше конкурувати з гігантами з США та Азії. Через скарги бізнесу на надмірну бюрократію частину суворих вимог вирішили відкласти, а деякі обмеження взагалі скасували.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Хоча закон все ще вважається найсуворішим у світі, нові зміни дають розробникам більше часу на підготовку та зменшують їхні адміністративні витрати.

Що саме зміниться для розробників та користувачів

Попри загальне пом’якшення, у законі з'явилися нові чіткі заборони, що стосуються безпеки людей.

Основні моменти угоди:

  • Відтермінування контролю: перевірку систем ШІ з високим рівнем ризику (наприклад, у сфері біометрії або охорони порядку) відклали до грудня 2027 року.
  • Заборона на інтимні діпфейки: з грудня 2026 року в ЄС заборонять використовувати ШІ для створення сексуальних фото чи відео без згоди людини.
  • Обов’язкове маркування: з грудня 2026 року весь контент, створений нейромережами, повинен мати спеціальні позначки або водяні знаки.
  • Менше паперів для заводів: промислове обладнання виключили з-під дії цього закону, бо для нього вже існують інші галузеві правила.

Боротьба з "цифровим насильством"

Особливу увагу приділили боротьбі з так званими "додатками для роздягання". Законодавці обіцяють, що до кінця цього року такі інструменти повністю зникнуть з європейського ринку. Це має зробити інтернет безпечнішим для жінок та дітей, які найчастіше стають жертвами подібних технологій. Офіційно ці зміни мають затвердити в найближчі кілька місяців.

Нагадаємо, компанія Meta розширює систему захисту підлітків на 27 країн ЄвросоюзуВже у червні 2026 року у Facebook та Instagram з'являться нові інструменти, які автоматично обмежуватимуть небажані контакти для неповнолітніх. Це дозволить батькам краще контролювати цифрову безпеку своїх дітей.

Автор:
Максим Кольц