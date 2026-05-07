ЄС пом’якшує правила для штучного інтелекту та відкладає суворі обмеження

Країни Євросоюзу та депутати Європарламенту домовилися спростити правила закону про ШІ. Це допоможе європейським компаніям легше конкурувати з гігантами з США та Азії. Через скарги бізнесу на надмірну бюрократію частину суворих вимог вирішили відкласти, а деякі обмеження взагалі скасували.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Хоча закон все ще вважається найсуворішим у світі, нові зміни дають розробникам більше часу на підготовку та зменшують їхні адміністративні витрати.

Що саме зміниться для розробників та користувачів

Попри загальне пом’якшення, у законі з'явилися нові чіткі заборони, що стосуються безпеки людей.

Основні моменти угоди:

Відтермінування контролю: перевірку систем ШІ з високим рівнем ризику (наприклад, у сфері біометрії або охорони порядку) відклали до грудня 2027 року.

Заборона на інтимні діпфейки: з грудня 2026 року в ЄС заборонять використовувати ШІ для створення сексуальних фото чи відео без згоди людини.

Обов’язкове маркування: з грудня 2026 року весь контент, створений нейромережами, повинен мати спеціальні позначки або водяні знаки.

Менше паперів для заводів: промислове обладнання виключили з-під дії цього закону, бо для нього вже існують інші галузеві правила.

Боротьба з "цифровим насильством"

Особливу увагу приділили боротьбі з так званими "додатками для роздягання". Законодавці обіцяють, що до кінця цього року такі інструменти повністю зникнуть з європейського ринку. Це має зробити інтернет безпечнішим для жінок та дітей, які найчастіше стають жертвами подібних технологій. Офіційно ці зміни мають затвердити в найближчі кілька місяців.

