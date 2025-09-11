ЕС вводит новые правила проектирования, производства и утилизации автомобилей: что изменится

Европейский парламент принял новые предложения, которые изменят подходы к проектированию, производству и утилизации транспортных средств в Европейском союзе. Эти правила будут охватывать весь жизненный цикл транспортного средства.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение законодательного органа ЕС.

За законопроект проголосовали 431 депутат, против – 145, воздержались – 76.

Целью изменений является снижение негативного влияния автотранспорта на окружающую среду и развитие европейской индустрии переработки отходов.

Какие изменения предусмотрены?

Согласно предложениям депутатов Европарламента, производители будут обязаны проектировать автомобили таким образом, чтобы станции по разборке могли легко извлекать детали и материалы. Это обеспечит их пригодность для повторного использования, переработки или восстановления.

Кроме того, были введены конкретные целевые показатели для пластика:

в течение 6 лет 20% пластика в новых автомобилях будет поступать из переработанного сырья;

в течение 10 лет – 25%, если рынок предоставит соответствующее количество материала по разумной цене.

"Через три года после вступления в силу новых правил производители будут иметь расширенную ответственность производителя, то есть они должны будут покрывать расходы на сбор и обработку транспортных средств, которые достигли конца своего срока службы. Депутаты Европарламента хотят лучше разграничить подержанные транспортные средства и транспортные средства с отработанным сроком службы, а также запретить экспорт тех, которые считаются заявленными транспортными средствами" Европарламента.

Кто останется вне правил?

Новые правила не будут распространяться на транспортные средства специального назначения — военные, спасательные или пожарные, а также исторические автомобили и автомобили, имеющие исключительную культурную ценность.

Что предшествовало внедрению правил?

13 июля 2023 года Комиссия предложила новый регламент относительно требований к проектированию транспортных средств и улучшению управления вышедшими из эксплуатации транспортными средствами .

В 2023 году в ЕС было произведено 14,8 миллиона автомобилей, в то время как 12,4 миллиона транспортных средств было зарегистрировано. На дорогах ЕС находится 285,6 миллионов автомобилей, и ежегодно около 6,5 миллионов транспортных средств доживают до конца своего срока службы.

Напомним, в первой половине 2025 года количество новых регистраций автомобилей в ЕС сократилось на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Значительное падение продаж на 7,3% в годовом исчислении в июне свидетельствует о сложной глобальной экономической ситуации для автопроизводителей.