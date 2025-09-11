ЄС запроваджує нові правила проєктування, виробництва та утилізації автомобілів: що зміниться

Європейський парламент ухвалив нові пропозиції, які змінять підходи до проєктування, виробництва та утилізації транспортних засобів у Європейському Союзі. Ці правила охоплюватимуть весь життєвий цикл транспортного засобу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення законодавчого органу ЄС.

За законопроєкт проголосували 431 депутат, проти – 145, утрималися – 76.

Метою змін є зниження негативного впливу автотранспорту на довкілля та одночасний розвиток європейської індустрії переробки відходів.

Які зміни передбачено?

Згідно з пропозиціями депутатів Європарламенту, виробники будуть зобов'язані проєктувати автомобілі таким чином, щоб станції з розбирання могли легко витягувати деталі та матеріали. Це забезпечить їхню придатність для повторного використання, переробки або відновлення.

Крім того, було введено конкретні цільові показники для пластику:

протягом 6 років 20% пластику в нових автомобілях надходитиме з переробленої сировини;

протягом 10 років - 25%, якщо ринок надасть відповідну кількість матеріалу за розумною ціною.

"Через три роки після набрання чинності нових правил виробники матимуть розширену відповідальність виробника, тобто вони повинні будуть покривати витрати на збір та обробку транспортних засобів, які досягли кінця свого терміну служби. Депутати Європарламенту хочуть краще розмежувати вживані транспортні засоби та транспортні засоби з відпрацьованим терміном служби, а також заборонити експорт тих, які вважаються транспортними засобами з відпрацьованим терміном служби", — йдеться у заяві Європарламенту.

Хто залишиться за межами правил?

Нові правила не поширюватимуться на транспортні засоби спеціального призначення — військові, рятувальні чи пожежні, а також на історичні автомобілі та автомобілі, які мають виняткову культурну цінність.

Що передувало впровадженню правил?

13 липня 2023 року Комісія запропонувала новий регламент щодо вимог до проєктування транспортних засобів та покращення управління транспортними засобами, які вийшли з експлуатації.

У 2023 році в ЄС було виготовлено 14,8 мільйона автомобілів, тоді як 12,4 мільйона транспортних засобів було зареєстровано. На дорогах ЄС перебуває 285,6 мільйона автомобілів, і щороку близько 6,5 мільйона транспортних засобів доживають до кінця свого терміну служби.

Нагадаємо, у першій половині 2025 року кількість нових реєстрацій автомобілів у ЄС скоротилася на 1,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Значне падіння продажів на 7,3% у річному обчисленні у червні свідчить про складну глобальну економічну ситуацію для автовиробників.