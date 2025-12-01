Запланована подія 2

Новости
ЕС запускает новые инструменты поддержки оборонной промышленности Украины на 300 млн евро: что известно

Шмигаль
Украина представила возможности ОПК на Совете ЕС / Правительственный портал

Европейский Союз запускает новые инструменты для поддержки украинской оборонной промышленности, включая программу EDIP и инструмент Ukraine Support Instrument в объеме 300 млн евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра обороны Дениса Шмыгаля.

Украина представила возможности ОПК

На заседании Совета ЕС по иностранным делам с участием министров обороны государств-членов Евросоюза ключевое внимание было уделено совместным действиям, направленным на укрепление устойчивости Украины и Европы.

"Ключевой фокус – наши совместные действия по укреплению устойчивости Украины и всей Европы", - подчеркнул Шмыгаль.

Одним из центральных решений стало объявление о запуске Европейской программы оборонной промышленности (EDIP), открывающей новые возможности для интеграции украинских производителей в европейское оборонное пространство. Дополнительно ЕС создает инструмент Ukraine Support Instrument в размере 300 млн евро, что должно углубить сотрудничество и расширить поддержку украинского сектора безопасности. Ожидается также практическая имплементация инструмента SAFE, направленного на усиление оборонных возможностей.

Во время выступления украинская сторона представила возможности отечественного оборонно-промышленного комплекса и пригласила партнеров присоединяться к новым совместным проектам в рамках инициативы Build with Ukraine, которая предусматривает кооперацию и локализацию производства.

Отдельное внимание было уделено важности создания механизма финансирования оборонных потребностей Украины на основе использования замороженных российских активов как стабильного и долгосрочного источника поддержки.

Кроме того, союзников проинформировали о наиболее актуальных запросах украинских сил обороны, прежде всего в сфере противовоздушной обороны. Украина призвала партнеров увеличивать взносы в инициативу PURL, позволяющую оперативно получать необходимое американское вооружение и усиливать защиту неба.

Напомним, в 2025 году украинский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует одни из самых высоких темпов развития в Европе. Мощности отрасли выросли до 35 млрд долларов против 1 млрд в 2022 году, а количество вооруженных производств достигло 900 предприятий, большинство из которых являются частными.

Автор:
Ольга Опенько