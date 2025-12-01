ЄС запускає нові інструменти підтримки оборонної промисловості України на 300 млн євро: що відомо

Європейський Союз запускає нові інструменти для підтримки української оборонної промисловості, серед яких програма EDIP та інструмент Ukraine Support Instrument обсягом 300 млн євро.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Україна презентувала можливості ОПК

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ за участі міністрів оборони держав-членів Євросоюзу ключову увагу було приділено спільним діям, спрямованим на зміцнення стійкості України та всієї Європи.

"Ключовий фокус – наші спільні дії для зміцнення стійкості України та всієї Європи", - наголосив Шмигаль.

Одним із центральних рішень стало оголошення про запуск Європейської програми оборонної промисловості (EDIP), яка відкриває нові можливості для інтеграції українських виробників у європейський оборонний простір. Додатково ЄС створює інструмент Ukraine Support Instrument обсягом 300 млн євро, що має поглибити співпрацю та розширити підтримку українського сектору безпеки. Очікується також практична імплементація інструменту SAFE, спрямованого на підсилення оборонних можливостей.

Під час виступу українська сторона презентувала спроможності вітчизняного оборонно-промислового комплексу та запросила партнерів долучатися до нових спільних проєктів у межах ініціативи Build with Ukraine, яка передбачає кооперацію та локалізацію виробництва.

Окрему увагу було приділено важливості створення механізму фінансування оборонних потреб України на основі використання заморожених російських активів — як стабільного та довгострокового джерела підтримки.

Крім того, союзників поінформували про найбільш актуальні запити українських Сил оборони, передусім у сфері протиповітряної оборони. Україна закликала партнерів збільшувати внески до ініціативи PURL, яка дозволяє оперативно отримувати необхідне американське озброєння та посилювати захист неба.

Нагадаємо, у 2025 році український оборонно-промисловий комплекс демонструє одні з найвищих темпів розвитку в Європі. Потужності галузі зросли до 35 млрд доларів проти 1 млрд у 2022 році, а кількість збройних виробництв досягла 900 підприємств, більшість із яких є приватними.