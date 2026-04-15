Еще 425 семей ВПЛ получат льготную ипотеку на жилье

Еще 425 семей ВПЛ получат льготную ипотеку на жилье

Еще 425 семей внутренне перемещенных лиц смогут воспользоваться льготной ипотекой для покупки собственного жилья. Отбор участников состоялся в рамках 25-го этапа программы, реализуемого Госмолодежьем.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Финансирование стало возможным благодаря первому траншу в размере 7,5 млн. евро от Международной организации по миграции в рамках нового соглашения, заключенного при поддержке Минразвития. Общий объем финансирования по этому соглашению предусматривает 33 млн. евро на дальнейшее расширение программы.

Программа функционирует по принципу револьверного фонда, позволяющего повторно использовать возвращенные кредитные средства для финансирования новых заемщиков. За счет этого механизма уже привлеченный ресурс дополнительно обеспечит около 250 новых льготных кредитов.

Участники программы могут получить финансирование на следующих условиях: ставка 3% годовых, срок кредитования до 30 лет. Площадь жилья определяется из расчета до 52,5 м² для семьи из одного-двух человек с дополнительными 21 м² на каждого следующего члена семьи.

Купить жилье можно в любом регионе Украины, за исключением временно оккупированных территорий и зон активных или потенциальных боевых действий.

Региональные управления Госмолодьжитла сообщат отобранным участникам о дальнейших шагах и перечне необходимых документов не позднее следующего рабочего дня после отбора.

Напомним, Госмолодежь получил 7,5 млн евро грантовых средств от Международной организации по миграции (МОМ). Это первый транш в рамках соглашения от 10 марта 2026 года, предусматривающий в общей сложности 33 млн евро на льготное кредитование внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Автор:
Татьяна Гойденко
