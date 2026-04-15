Ще 425 родин ВПО отримають пільгову іпотеку на житло

Ще 425 родин внутрішньо переміщених осіб зможуть скористатися пільговою іпотекою для придбання власного житла. Відбір учасників відбувся в межах 25-го етапу програми, реалізованого Держмолодьжитлом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Фінансування стало можливим завдяки першому траншу у розмірі 7,5 млн євро від Міжнародної організації з міграції в межах нової угоди, укладеної за підтримки Мінрозвитку. Загальний обсяг фінансування за цією угодою передбачає 33 млн євро на подальше розширення програми.

Програма функціонує за принципом револьверного фонду, що дозволяє повторно використовувати повернуті кредитні кошти для фінансування нових позичальників. За рахунок цього механізму вже залучений ресурс додатково забезпечить близько 250 нових пільгових кредитів.

Учасники програми можуть отримати фінансування на таких умовах: ставка 3% річних, строк кредитування до 30 років. Площа житла визначається з розрахунку до 52,5 м² для сім’ї з однієї-двох осіб із додатковими 21 м² на кожного наступного члена родини.

Придбати житло можна в будь-якому регіоні України, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних або потенційних бойових дій.

Регіональні управління Держмолодьжитла повідомлять відібраних учасників про подальші кроки та перелік необхідних документів не пізніше наступного робочого дня після відбору.

Це перший транш у межах угоди від 10 березня 2026 року, яка передбачає загалом 33 млн євро на пільгове кредитування внутрішньо переміщених осіб (ВПО).