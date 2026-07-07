Еще один страховщик покидает украинский рынок: решение НБУ

Национальный банк Украины разрешил ЧАО "Страховые гарантии Украины" добровольно покинуть страховой рынок путем выполнения страхового портфеля и согласовал соответствующий план выхода.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба регулятора.

Что известно о выходе страховщика с рынка

После завершения процедуры выполнения всех обязательств по действующим договорам страхования компания должна обратиться в НБУ с заявлением об отзыве лицензии на осуществление страховой деятельности.

Соответствующее решение 2 июля 2026 принял Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Добровольный выход из рынка был инициирован самой компанией. Решение о прекращении деятельности и утверждении плана выхода путем выполнения страхового портфеля акционеры ЧАО "Страховые гарантии Украины" одобрили на общем собрании 2 июня 2026 года.

По данным Национального банка, доля ЧАО "Страховые гарантии Украины" на страховом рынке незначительна - по объему страховых премий и сформированных технических резервов она составляет лишь 0,003%.

О компании

Частное акционерное общество "Гарантия" зарегистрировано в Украине 26 декабря 1995 года и на 6 июля 2026 года имеет статус действующего юридического лица.

Уставный капитал компании составляет 9 млн грн. Руководителем ЧАО "Гарантия" с 20 июня 2011 года является Алексей Ногач.

Основным видом деятельности компании согласно КВЭД является деятельность страховых агентов и брокеров. Кроме того, предприятие осуществляет деятельность в сфере информационных технологий, в частности, предоставляет консультации по вопросам информатизации, занимается другой деятельностью в сфере ИТ и компьютерных систем, а также предоставлением других информационных услуг.

По данным Единого государственного реестра, по состоянию на начало июля 2026 г. ЧАО "Гарантия" остается зарегистрированным и продолжает свою деятельность.

Напомним, недавно НБУ отозвал лицензию на деятельность финансовой компании у ООО "ФК "Солид Групп". Это решение лишает учреждение права предоставлять такие услуги, как факторинг, а также выдача средств и банковских металлов в кредит.