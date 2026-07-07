Ще один страховик залишає український ринок: рішення НБУ

Національний банк України дозволив ПрАТ “Страхові гарантії України” добровільно залишити страховий ринок шляхом виконання страхового портфеля та погодив відповідний план виходу.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба регулятора.

Що відомо про вихід страховика з ринку

Після завершення процедури виконання всіх зобов'язань за чинними договорами страхування компанія має звернутися до НБУ із заявою про відкликання ліцензії на здійснення страхової діяльності.

Відповідне рішення 2 липня 2026 року ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Добровільний вихід із ринку був ініційований самою компанією. Рішення про припинення діяльності та затвердження плану виходу шляхом виконання страхового портфеля акціонери ПрАТ "Страхові гарантії України" схвалили на загальних зборах 2 червня 2026 року.

За даними Національного банку, частка ПрАТ "Страхові гарантії України" на страховому ринку є незначною - за обсягом страхових премій і сформованих технічних резервів вона становить лише 0,003%.

Про компанію

Приватне акціонерне товариство "Гарантія" зареєстроване в Україні 26 грудня 1995 року та станом на 6 липня 2026 року має статус чинної юридичної особи.

Статутний капітал компанії становить 9 млн грн. Керівником ПрАТ "Гарантія" з 20 червня 2011 року є Олексій Ногач.

Основним видом діяльності компанії відповідно до КВЕД є діяльність страхових агентів і брокерів. Крім того, підприємство здійснює діяльність у сфері інформаційних технологій, зокрема надає консультації з питань інформатизації, займається іншою діяльністю у сфері ІТ та комп'ютерних систем, а також наданням інших інформаційних послуг.

За даними Єдиного державного реєстру, станом на початок липня 2026 року ПрАТ "Гарантія" залишається зареєстрованою та продовжує свою діяльність.

Нагадаємо, нещодавно НБУ відкликав ліцензію на діяльність фінансової компанії у ТОВ "ФК "Солід Груп". Це рішення позбавляє установу права надавати такі послуги, як факторинг, а також видача коштів та банківських металів у кредит.