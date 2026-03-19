Эскалация на Ближнем Востоке: как удары Ирана повлияли на цены на нефть

Цены на Brent и WTI выросли после ударов по газовым и нефтяным объектам / Depositphotos

Цены на нефть резко выросли после того, как Иран атаковал энергетические объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре в ответ на удар по газовому месторождению South Pars. Brent поднялась на $5 за баррель, а WTI выросла почти на $1, что стало рекордным подъемом из-за геополитической напряженности и угроз перебоев в поставках.

Цены на нефть выросли

Цены на нефть в четверг показали значительный рост после того, как Иран атаковал энергетические объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре в ответ на удар по газовому месторождению South Pars. Brent подскочила на $4,66 до $112,04 за баррель, а WTI выросла на 96 центов до $97,28 за баррель. Ранее Brent поднималась более чем на $5 за баррель.

В среду Brent завершила торги ростом на 3,8%, в то время как WTI почти не изменилась. Широкая скидка WTI к Brent обусловлена выпусками из стратегических запасов США и высокими транспортными расходами, в то время как новые удары на Ближнем Востоке поддержали цены Brent.

Аналитики отмечают, что точные удары по нефтяной инфраструктуре и эскалация конфликта могут привести к длительным перебоям в поставках нефти.

Федеральный резерв США оставил процентные ставки стабильными, прогнозируя рост инфляции из-за влияния войны США и Израиля с Ираном.

QatarEnergy сообщила о «значительном вреде» своим LNG-объектам в Рас Лаффане из-за иранских ракетных ударов. Саудовская Аравия перехватила четыре баллистических ракеты и отразила атаку дрона на газовый объект.

South Pars – это иранский сектор крупнейшего в мире месторождения природного газа, который Иран делит с Катаром. Атака на месторождение была произведена Израилем; США и Катар не участвовали, отметил Дональд Трамп. Он добавил, что Израиль не будет атаковать иранские объекты дальше, если Иран не нанесет удара по Катару, а США отреагируют на какие-либо действия против Дохи.

Эксперты прогнозируют дальнейшую поддержку цен на нефть из-за обострения напряженности на Ближнем Востоке и отсутствия признаков быстрой разблокировки Ормузского пролива.

Reuters сообщал, что администрация Трампа рассматривает возможность отправки тысяч американских военных для защиты безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, включая авиационные, морские и потенциально сухопутные силы.

Влияние на Украину

Добавим, топливный рынок Украины входит в новую фазу подорожания. Из-за скачка мировых цен на нефть и ажиотаж на рынке автогаза оптовые цены стремительно растут, а сети АЗС уже начали переводить это на стелы. Эксперты предупреждают: дизель может быстро приблизиться к 85 грн/литр.

Автор:
Ольга Опенько