Ескалація на Близькому Сході: як удари Ірану вплинули на ціни на нафту

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Ціни на нафту у четвер показали значне зростання після того, як Іран атакував енергетичні об’єкти у Саудівській Аравії, ОАЕ та Катарі у відповідь на удар по газовому родовищу South Pars. Brent підскочила на $4,66 до $112,04 за барель, а WTI виросла на 96 центів до $97,28 за барель. Раніше Brent піднімалася на понад $5 за барель.

У середу Brent завершила торги зростанням на 3,8%, тоді як WTI майже не змінилася. Широка знижка WTI до Brent обумовлена випусками зі стратегічних запасів США та високими транспортними витратами, тоді як нові удари на Близькому Сході підтримали ціни Brent.

Аналітики відзначають, що точні удари по нафтовій інфраструктурі та ескалація конфлікту можуть призвести до тривалих перебоїв у постачанні нафти.

Федеральний резерв США залишив процентні ставки стабільними, прогнозуючи зростання інфляції через вплив війни США та Ізраїлю з Іраном.

QatarEnergy повідомила про «значну шкоду» своїм LNG-об’єктам у Рас Лаффані через іранські ракетні удари. Саудівська Аравія перехопила чотири балістичні ракети та відбила атаку дрона на газовий об’єкт.

South Pars - це іранський сектор найбільшого у світі родовища природного газу, який Іран ділить із Катаром. Атака на родовище була проведена Ізраїлем; США та Катар участі не брали, зазначив Дональд Трамп. Він додав, що Ізраїль не атакуватиме іранські об’єкти далі, якщо Іран не завдасть удару по Катару, а США відреагують на будь-які дії проти Дохи.

Експерти прогнозують подальшу підтримку цін на нафту через загострення напруженості на Близькому Сході та відсутність ознак швидкого розблокування Ормузької протоки.

Reuters повідомляв, що адміністрація Трампа розглядає можливість відправки тисяч американських військових для захисту безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку, включаючи авіаційні, морські та потенційно сухопутні сили.

Вплив на Україну

Додамо, паливний ринок України входить у нову фазу подорожчання. Через стрибок світових цін на нафту та ажіотаж на ринку автогазу гуртові ціни стрімко зростають, а мережі АЗС уже почали перекладати це на стели. Експерти попереджають: дизель може швидко наблизитися до 85 грн за літр.