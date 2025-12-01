Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,27

+0,07

EUR

48,89

+0,02

Наличный курс:

USD

42,38

42,30

EUR

49,35

49,20

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

€3,3 млн от ЕС: в Украине запускают грантовую программу для оборонных разработок

Михаил Федоров
ЕС выделяет €3,3 млн на украинские оборонные технологии / Минцифры

В Украине анонсирован запуск новой грантовой программы Brave1 — EU4UA Defence Tech с общим фондом в размере €3,3 млн. Максимальная сумма гранта — €150 000.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой анонсировали запуск новой грантовой программы Brave1 - EU4UA Defence Tech с общим фондом - €3 300 000", — отметил он.

Это первая грантовая программа ЕС, направленная на поддержку украинских оборонных инноваций.

Первый этап программы, который стартует 1 декабря, сфокусирован на усилении защиты воздушного пространства и включает в себя две ключевые категории разработок:

  • высокоскоростные перехватчики (со скоростью более 450 км/ч);
  • радары.

Максимальная сумма гранта составляет €150 000, что вдвое превышает стандартное финансирование, предусмотренное обычной грантовой программой Brave1.

Денежные средства могут покрывать валидацию технологии, создание прототипа и его тестирование.

Федоров добавил, что подать заявку могут компании с разработкой TRL 5-6. Дедлайн подачи - 14 января 2026 года.

В 2026 году планируется провести еще два этапа программы, темы которых будут определяться в соответствии с актуальными вызовами на фронте.

Кроме финансовой поддержки, EU4UA Defence Tech предусматривает и другие инструменты для развития оборонных технологий, включая регуляторные изменения, запуск Brave1 Expo Room и проведение хакатона.

Напомним, около полусотни компаний получили гранты от Украинского фонда стартапов на 61,5 млн грн.

Автор:
Татьяна Бессараб