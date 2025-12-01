€3,3 млн от ЕС: в Украине запускают грантовую программу для оборонных разработок

В Украине анонсирован запуск новой грантовой программы Brave1 — EU4UA Defence Tech с общим фондом в размере €3,3 млн. Максимальная сумма гранта — €150 000.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня вместе с послом ЕС в Украине Катариной Матерновой анонсировали запуск новой грантовой программы Brave1 - EU4UA Defence Tech с общим фондом - €3 300 000", — отметил он.

Это первая грантовая программа ЕС, направленная на поддержку украинских оборонных инноваций.

Первый этап программы, который стартует 1 декабря, сфокусирован на усилении защиты воздушного пространства и включает в себя две ключевые категории разработок:

высокоскоростные перехватчики (со скоростью более 450 км/ч);

радары.

Максимальная сумма гранта составляет €150 000, что вдвое превышает стандартное финансирование, предусмотренное обычной грантовой программой Brave1.

Денежные средства могут покрывать валидацию технологии, создание прототипа и его тестирование.

Федоров добавил, что подать заявку могут компании с разработкой TRL 5-6. Дедлайн подачи - 14 января 2026 года.

В 2026 году планируется провести еще два этапа программы, темы которых будут определяться в соответствии с актуальными вызовами на фронте.

Кроме финансовой поддержки, EU4UA Defence Tech предусматривает и другие инструменты для развития оборонных технологий, включая регуляторные изменения, запуск Brave1 Expo Room и проведение хакатона.

Напомним, около полусотни компаний получили гранты от Украинского фонда стартапов на 61,5 млн грн.