€3,3 млн від ЄС: в Україні запускають грантову програму для оборонних розробок

В Україні анонсовано запуск нової грантової програми Brave1 — EU4UA Defence Tech із загальним фондом у розмірі €3,3 млн. Максимальна сума гранту — €150 000.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Сьогодні разом з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою анонсували запуск нової грантової програми Brave1 — EU4UA Defence Tech із загальним фондом — €3 300 000", - зазначив він.

Це перша грантова програма ЄС, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій.

Перший етап програми, що стартує 1 грудня, сфокусований на посиленні захисту повітряного простору та включає дві ключові категорії розробок:

високошвидкісні перехоплювачі (зі швидкістю понад 450 км/год);

радари.

Максимальна сума гранту становить €150 000, що удвічі перевищує стандартне фінансування, передбачене звичайною грантовою програмою Brave1.

Кошти можуть покривати валідацію технології, створення прототипу та його тестування.

Федоров додав, що подати заявку можуть компанії з розробкою TRL 5–6. Дедлайн подачі — 14 січня 2026 року.

Протягом 2026 року планується провести ще два етапи програми, теми яких будуть визначатися відповідно до актуальних викликів на фронті.

Крім фінансової підтримки, EU4UA Defence Tech передбачає й інші інструменти для розвитку оборонних технологій, зокрема регуляторні зміни, запуск Brave1 Expo Room та проведення хакатону.

