€3,3 млн від ЄС: в Україні запускають грантову програму для оборонних розробок

Михайло Федоров
ЄС виділяє €3,3 млн на українські оборонні технології / Мінцифри

В Україні анонсовано запуск нової грантової програми Brave1 — EU4UA Defence Tech із загальним фондом у розмірі €3,3 млн. Максимальна сума гранту — €150 000.

Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

"Сьогодні разом з послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою анонсували запуск нової грантової програми Brave1 — EU4UA Defence Tech із загальним фондом — €3 300 000", - зазначив він.

Це перша грантова програма ЄС, спрямована на підтримку українських оборонних інновацій.

Перший етап програми, що стартує 1 грудня, сфокусований на посиленні захисту повітряного простору та включає дві ключові категорії розробок:

  • високошвидкісні перехоплювачі (зі швидкістю понад 450 км/год);
  • радари.

Максимальна сума гранту становить €150 000, що удвічі перевищує стандартне фінансування, передбачене звичайною грантовою програмою Brave1.

Кошти можуть покривати валідацію технології, створення прототипу та його тестування.

Федоров додав, що подати заявку можуть компанії з розробкою TRL 5–6. Дедлайн подачі — 14 січня 2026 року.

Протягом 2026 року планується провести ще два етапи програми, теми яких будуть визначатися відповідно до актуальних викликів на фронті.

Крім фінансової підтримки, EU4UA Defence Tech передбачає й інші інструменти для розвитку оборонних технологій, зокрема регуляторні зміни, запуск Brave1 Expo Room та проведення хакатону.

Нагадаємо, майже пів сотні компаній отримали гранти від Українського фонду стартапів на 61,5 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб