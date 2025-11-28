€40,5 млн от немецкого банка KfW: Украина готовит первые выборки нового гранта

Украина и Германия ускоряют реализацию ключевого проекта поддержки малого и среднего бизнеса (МПБ). Обсуждается финальная стадия подготовки к первым выборкам по гранту немецкого госбанка KfW в размере €40,5 млн, который направит финансовую помощь предпринимателям в деоккупированных и пострадавших от войны регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

На встрече заместителя министра финансов по европейской интеграции Юрия Драганчука и немецкой делегации во главе с руководителем Штаба по вопросам Украины (BMZ) Ульрике Гопп-Нишанкой обсудили значительный прогресс в подготовке к первым шагам внедрения новой финансовой поддержки украинского бизнеса

Драганчук подчеркнул, что Германия является ключевым партнером по развитию МПБ, институциональной трансформации Фонда развития предпринимательства (ФРП) и созданию Национального учреждения развития (НУР).

"Мы высоко ценим финансовую помощь и экспертное участие Правительства Германии. Совместные проекты не только расширяют возможности для украинского бизнеса в условиях войны, но и формируют современный институт развития, который будет отвечать лучшим европейским стандартам", – отметил он.

Председатель правления ФРП Андрей Гапон сообщил об успехах совместного проекта SME Resilience Facility, направленного на поддержку бизнеса в деоккупированных и пострадавших регионах. По словам Гапона, ФРП фиксирует существенный прогресс в подготовке к выборкам гранта.

В рамках проекта украинские предприниматели получат:

кредитные гарантии на €20 млн;

льготные кредиты на €13,2 млн;

компенсацию инвестиционных расходов на €5,3 млн;

консультационную поддержку в €2 млн.

"Фонд развития предпринимательства прилагает максимум усилий для профессиональной и прозрачной реализации программы", - добавил Андрей Гапон, поблагодарив правительство Германии за предложение второй фазы проекта в размере 19 млн евро.

Справочно

Фонд развития предпринимательства (ФРП) – государственное учреждение, реализующее инструменты поддержки микро-, малого и среднего бизнеса, в частности Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%», программы гарантирования кредитов, компенсации инвестиционных расходов и другие финансовые инструменты.

Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Минфина, координирующее все ключевые аспекты деятельности фонда.

Напомним, Кабмин утвердил единый формат и перечень обязательных данных для бизнес-планов, представляемых для участия в государственных программах финансовой поддержки малого и среднего бизнеса (МПБ).