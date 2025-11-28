Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,19

--0,11

EUR

48,87

--0,08

Готівковий курс:

USD

42,40

42,30

EUR

49,24

49,05

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

€40,5 млн від німецького банку KfW: Україна готує перші вибірки нового гранту

зустріч представників Мінфіну та німецького держбанку KfW
Зустріч представників Мінфіну та німецького держбанку KfW / Міністерство фінансів України

Україна та Німеччина прискорюють реалізацію ключового проєкту підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ). Обговорюється фінальна стадія підготовки до перших вибірок за грантом німецького держбанку KfW у розмірі €40,5 млн, який направить фінансову допомогу підприємцям у деокупованих та постраждалих від війни регіонах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

На зустрічі заступника міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрія Драганчука та німецької делегації на чолі з керівником Штабу з питань України (BMZ) Ульріке Гопп-Нішанкою обговорили значний прогрес у підготовці до перших кроків впровадження нової фінансової підтримки українського бізнесу

Драганчук підкреслив, що Німеччина є ключовим партнером у розвитку МСБ, інституційній трансформації Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та створенні Національної установи розвитку (НУР).

"Ми високо цінуємо фінансову допомогу та експертну участь Уряду Німеччини. Спільні проєкти не лише розширюють можливості для українського бізнесу в умовах війни, але й формують сучасну інституцію розвитку, що відповідатиме найкращим європейським стандартам", – зазначив він.

Голова правління ФРП Андрій Гапон повідомив про успіхи спільного проєкту SME Resilience Facility, який спрямований на підтримку бізнесу в деокупованих та постраждалих регіонах. За словами Гапона, ФРП фіксує суттєвий прогрес у підготовці до вибірок гранту.

У межах проєкту українські підприємці отримають:

  • кредитні гарантії на €20 млн; 
  • пільгові кредити на €13,2 млн; 
  • компенсацію інвестиційних витрат на €5,3 млн; 
  • консультаційну підтримку на €2 млн.

"Фонд розвитку підприємництва докладає максимум зусиль для професійної та прозорої реалізації програми", – додав Андрій Гапон, подякувавши уряду Німеччини за пропозицію другої фази проєкту обсягом 19 млн євро.

Довідково

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) – державна установа, що реалізує інструменти підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, зокрема, Державну програму «Доступні кредити 5-7-9%», програми гарантування кредитів, компенсації інвестиційних витрат та інші фінансові інструменти.

Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Мінфіну, що координує усі ключові аспекти діяльності фонду.

Нагадаємо, Кабмін затвердив єдиний формат та перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подаються для участі у державних програмах фінансової підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ).

Автор:
Тетяна Ковальчук