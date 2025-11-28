€40,5 млн від німецького банку KfW: Україна готує перші вибірки нового гранту

Україна та Німеччина прискорюють реалізацію ключового проєкту підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ). Обговорюється фінальна стадія підготовки до перших вибірок за грантом німецького держбанку KfW у розмірі €40,5 млн, який направить фінансову допомогу підприємцям у деокупованих та постраждалих від війни регіонах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

На зустрічі заступника міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрія Драганчука та німецької делегації на чолі з керівником Штабу з питань України (BMZ) Ульріке Гопп-Нішанкою обговорили значний прогрес у підготовці до перших кроків впровадження нової фінансової підтримки українського бізнесу

Драганчук підкреслив, що Німеччина є ключовим партнером у розвитку МСБ, інституційній трансформації Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та створенні Національної установи розвитку (НУР).

"Ми високо цінуємо фінансову допомогу та експертну участь Уряду Німеччини. Спільні проєкти не лише розширюють можливості для українського бізнесу в умовах війни, але й формують сучасну інституцію розвитку, що відповідатиме найкращим європейським стандартам", – зазначив він.

Голова правління ФРП Андрій Гапон повідомив про успіхи спільного проєкту SME Resilience Facility, який спрямований на підтримку бізнесу в деокупованих та постраждалих регіонах. За словами Гапона, ФРП фіксує суттєвий прогрес у підготовці до вибірок гранту.

У межах проєкту українські підприємці отримають:

кредитні гарантії на €20 млн;

пільгові кредити на €13,2 млн;

компенсацію інвестиційних витрат на €5,3 млн;

консультаційну підтримку на €2 млн.

"Фонд розвитку підприємництва докладає максимум зусиль для професійної та прозорої реалізації програми", – додав Андрій Гапон, подякувавши уряду Німеччини за пропозицію другої фази проєкту обсягом 19 млн євро.

Довідково

Фонд розвитку підприємництва (ФРП) – державна установа, що реалізує інструменти підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу, зокрема, Державну програму «Доступні кредити 5-7-9%», програми гарантування кредитів, компенсації інвестиційних витрат та інші фінансові інструменти.

Єдиним учасником ФРП є уряд України в особі Мінфіну, що координує усі ключові аспекти діяльності фонду.

Нагадаємо, Кабмін затвердив єдиний формат та перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подаються для участі у державних програмах фінансової підтримки малого та середнього бізнесу (МСБ).