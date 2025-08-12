EVA и VARUS планируют получить $2 млрд выручки в 2025 году — Руслан Шостак

Совокупный оборот сетей EVA и VARUS, входящих в корпорацию Terwin, в этом году может превысить $2 млрд.

Как пишет Delo.ua, об этом основатель EVA и соучредитель VARUS Руслан Шостак рассказал в интервью Fedoriv Vlog.

В прошлом году совокупная выручка двух сетей составляла 47 млрд. грн. — так что Руслан Шостак ожидает, что за этот год ему удастся увеличить доходы вдвое.

По словам предпринимателя, в 2025 году EVA покажет ₴45–47 млрд оборота, что в валютном измерении превысит $1 млрд с маржинальностью 7–8% и прибылью (EBIT) около $100 млн.

Сеть супермаркетов VARUS ожидает оборот в ₴40 млрд с рентабельностью 2–3% – это примерно $29–30 млн прибыли (EBIT).

Шостак отметил, что сеть EVA планирует развивать не только как офлайн-ритейл, но и как онлайн-платформу, которая будет работать на международных рынках. В планах — выход в Индию и страны Южной Европы.

"Есть очень интересные проекты. Надеюсь, до конца этого года или в начале следующего мы сформулируем стратегию и начнем ее реализовывать", - говорит Шостак.

Относительно VARUS предприниматель отметил, что у Украины еще есть потенциал для роста: сейчас 35–40% продовольственного ритейла занимают мелкие предприниматели и торговцы на продовольственных рынках, в то время как крупные сети, вроде АТБ, "Сильпо" и "Новус", вместе контролируют менее 70% этого рынка.

По прогнозам бизнесмена, в течение следующего десятилетия доля малых игроков снизится до 5–7%, а крупные операторы смогут охватить более 90% сегмента.

Напомним, в 2024 году сеть EVA открыла 65 новых магазинов и на 31 декабря насчитывала 1109 торговых точек. Выручка компании за год составила 27 млрд. грн.

Выручка сети VARUS за 2024 год по данным Опердатабота составила 20 млрд грн, а чистая прибыль 35 млн грн.

Сеть магазинов EVA

На август 2025 года сеть EVA насчитывает 1127 магазинов, из них 143 в формате "Женская энергия" и 3 EVA BEAUTY. За первое полугодие компания открыла 29 новых магазинов, из них 16 "Женская энергия".

Доход сети за этот период составил 14,8 млрд грн (+19% к 2024 году), чистая прибыль – 548 млн грн, инвестиции – 800 млн грн. До конца года планируется открыть еще 55-60 магазинов.

VARUS (супермаркеты)

В июне 2025 года сеть супермаркетов VARUS насчитывала 113 магазинов, среди них DarkStore в Киеве и второй супермаркет формата VARUS Home. В 2024 году компания открыла 9 новых магазинов общей площадью 6264 м² (инвестиции составили около $7,5 млн), а также обновила существующие точки ($2,5 млн) и закупила генераторы (≈$1 млн).

В 2025 году компания получила почти 630 млн. грн. от ЕБРР на развитие сети и внедрение «зеленых» технологий.