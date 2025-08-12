Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
EVA і VARUS планують отримати $2 млрд виручки в 2025 році — Руслан Шостак

Компактні магазини EVA поруч
Впродовж 6 місяців 2025 року EVA відкрила 29 нових магазинів. Фото надане пресслужбою мережі

Сукупний оборот мереж EVA та VARUS, що входять до корпорації Terwin, цього року може перевищити $2 млрд (понад 83 млрд грн).

Як пише Delo.ua,  про це засновник EVA та співзасновник VARUS Руслан Шостак розповів в інтерв’ю Fedoriv Vlog. 

Минулого року сукупна виручка двох мереж складала 47 млрд грн.  тож Руслан Шостак очікує, що за цей рік йому вдасться збільшити доходи вдвічі.

За  словами підприємця, у 2025-му EVA покаже 45–47 млрд грн обороту, що у валютному вимірі перевищить $1 млрд з маржинальністю 7–8% і прибутком (EBIT) близько $100 млн. 

Мережа супермаркетів VARUS очікує оборот в 40 млрд грн  з рентабельністю  2–3% - це приблизно $29–30 млн прибутку (EBIT). 

Шостак зазначив, що мережу EVA планує розвивати не лише як офлайн-ритейл, а й як онлайн-платформу, яка працюватиме на  міжнародних ринках. У планах — вихід до Індії та країн Південної Європи.

"Є дуже цікаві проєкти. Сподіваюся, до кінця цього року або на початку наступного ми сформулюємо стратегію й почнемо її реалізовувати", — каже Шостак.

Щодо VARUS, підприємець зазначив, що в України ще є потенціал для зростання: нині 35–40% продовольчого рітейлу займають дрібні підприємці та торговці на продовольчих ринках, тоді як великі мережі, на кшталт  АТБ, "Сільпо" та "Новус", разом контролюють менше 70% цього ринку.

За прогнозами бізнесмена, протягом наступного десятиліття частка малих гравців зменшиться до 5–7%, а великі оператори зможуть охопити понад 90% сегмента.

Нагадаємо, у 2024 році мережа EVA відкрила 65 нових магазинів і станом на 31 грудня налічувала 1109 торгових точок. Виручка компанії за рік склала 27 млрд грн.

Виручка мережі VARUS за 2024 рік за даними Опердатабот склала 20 млрд грн, а чистий прибуток 35 млн грн.

Мережа магазинів EVA 

Станом на серпень 2025 року мережа EVA налічує 1127 магазинів, з них 143 у форматі "Жіноча енергія" та 3 EVA BEAUTY. За перше півріччя компанія відкрила 29 нових магазинів, з них 16 "Жіноча енергія".

 Дохід мережі за цей період склав 14,8 млрд грн (+19% до 2024 року), чистий прибуток — 548 млн грн, інвестиції — 800 млн грн. До кінця року планується відкрити ще 55–60 магазинів.

VARUS (супермаркети)

На червень 2025 року мережа супермаркетів VARUS налічувала 113 магазинів, серед них DarkStore у Києві та другий супермаркет формату VARUS Home. У 2024 році компанія відкрила 9 нових магазинів загальною площею 6264 м² (інвестиції склали близько $7,5 млн), а також оновила існуючі точки (≈ $2,5 млн) і закупила генератори (≈ $1 млн). 

У 2025 році компанія отримала майже 630 млн грн від ЄБРР на розвиток мережі та впровадження «зелених» технологій.

Автор:
Олена Черкасець