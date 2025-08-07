Інвестиції, нові магазини та цифрові сервіси – результати роботи мережі EVA у І півріччі 2025

Мережа магазинів EVA продовжує активно розвиватися та демонструє вагомі результати у ключових напрямах своєї діяльності.

Чистий дохід компанії за 6 місяців 2025 склав 14,8 млрд грн, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Чистий прибуток – 548 млн грн. Сума податкових платежів сягнула майже 2,5 млрд грн. Сума інвестицій становить 800 млн грн. Суттєві напрями інвестування – це розвиток мережі, модернізація та ребрендинг (майже 150 млн грн), придбання логістичного комплексу в Броварах у компанії Dragon Capital, а також розширення мережі кас самообслуговування та впровадження нового формату магазинів.

Розвиток мережі

Протягом першого півріччя компанія відкрила 29 нових магазинів. 16 з них – у дизайні "Жіноча енергія". Завдяки масштабуванню мережі EVA створила 225 нових робочих місць. Станом на 30 червня загальна чисельність персоналу компанії склала 13 949 працівників. Кількість працюючих магазинів – 1127. 143 з них – у дизайні "Жіноча енергія" та 3 – у форматі EVA BEAUTY.

Команда бізнес-напряму EVA BEAUTY продовжує наповнювати асортимент формату преміальними брендами, серед яких Kerastase, TIGI, Alfaparf (догляд за волоссям); Collistar, Payot, Arnaud Paris, Matis, Malevich, CosDeBaha, Skin 1004, Baylis&Harding (догляд за обличчям та тілом); Serge Lutens, Mex, David Beckham, Bruno Banani, Akro, Maison Maїssa, Freevola (парфумерія); Artdeco (декоративна косметика); ALPS, Sultan De Saba та багато інших. Розширення портфелю брендів та відкриття нових EVA BEAUTY – ключові завдання напряму на друге півріччя.

Розвиток власних торгових марок

Департамент власних торгових марок EVA також продовжує розвивати свій портфель, який наразі включає 66 брендів. Так напрям вийшов у нову категорію – аромати для авто. У категорії декоративної косметики було представлено трендову колекцію Jelly від GlamBee, яка одразу стала вірусною в TikTok. Парфумерна ТМ Fabien Marche поповнилася двома новими лінійками – Hermetic Collection і Kaleidoscop Collection. Також було започатковано нову лінійку догляду за проблемною шкірою ТМ MAY face. Частка ВТМ у продажах компанії в натуральному вимірі за підсумками І півріччя складає 37,88%. У другому півріччі спеціалісти напряму планують приділити особливу увагу розвитку ексклюзивних ВТМ-проєктів для EVA.UA (б’юті-гаджетів, фітнес-аксесуарів тощо), а також представити клієнтам нові продукти для фарбування, тонування та укладання волосся.

Логістика

Логістичний департамент компанії завершив низку масштабних проєктів. Серед них – модернізація розподільчих центрів інтернет-магазину у Львові та Броварах, яка дозволила збільшити максимальну потужність обробки замовлень з 12-15 тис. до 20 тис. на добу на кожному зі складів. У межах проведених робіт на дільницях фінального відбору, контролю та пакування, а також дільницях консолідації замовлень були проведені значні доробки з автоматизації та роботизації. Вдосконалене освітлення. Розроблені та встановлені нові ергономічні столи, що зменшили навантаження на контролерів-пакувальників, серед яких багато жінок. Впроваджені значні програмні доопрацювання з оптимізації процесу відбору та контролю інтернет-замовлень. Це все дозволило підвищити продуктивність співробітників на дільниці контролю та пакування на 75%, зменшити кількість помилок при пакуванні замовлень до 0,013%, скоротити операційні витрати на контроль та пакування на 40%, майже на 2,5 години скоротити середній час збору замовлення.

Ще один важливий напрям роботи департаменту логістики – розвиток власної кур’єрської служби. В планах – найближчим часом поширити сервіс на Одесу та Харків. А в Дніпрі, Львові та Києві за результатами І півріччя 2025 року 68% кур’єрських доставок вже виконуються власним ресурсом компанії. Також збільшена частка власної доставки замовлень до точок видачі в магазинах – з 54% на кінець 2024 року до 64% на кінець І півріччя 2025 року.

Крім того, EVA впровадила сервіс зворотного зв'язку при доставці товару в роздрібну мережу. Опція реалізована через ТГ-бот та дозволяє водіям і співробітникам магазинів виставляти взаємні оцінки після кожної доставки. Дане рішення дозволило мати повну оперативну інформацію про наданий сервіс та вчасно застосовувати заходи з його поліпшення за потреби.

Також компанія готує базу для масштабування своїх логістичних потужностей у зв’язку з невпинним розширенням напряму електронної комерції – збільшенням асортименту та кількості замовлень в інтернет-магазині EVA.UA. На початку року було закрито угоду з придбання логістичного комплексу в Броварах у компанії Dragon Capital.

Розвиток e-com та digital-продуктів

Динаміка росту трафіку інтернет-магазину компанії в І півріччі 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го склала 26%, динаміка збільшення числа замовлень – 35%, а росту товарообігу – 56%. Маркетплейс EVA.UA вже пропонує понад 350 тис. товарів від самої EVA та понад 130 продавців-партнерів.

Більше третини замовлень на EVA.UA продовжують здійснювати через мобільний застосунок компанії. На кінець I півріччя він має понад 5,6 млн встановлень та понад 800 тис. активних юзерів на місяць. В першому півріччі компанія інтегрувала до застосунку функціонал VISUAL by EVA. Завдяки технології доповненої реальності користувачі можуть віртуально приміряти засоби декоративної косметики та фарби для волосся просто в картці товару. Крім того EVA запустила сервіс індивідуальної консультації експерта-косметолога в чат-ботах Viber та Telegram. Наразі кількість підписників у чат-ботах EVA складає понад 2 млн.

Корпоративна соціальна відповідальність

Від початку повномасштабного вторгнення EVA спільно з партнерами та клієнтами реалізувала 26 проєктів, об’єднавши навколо них близько 6 млн учасників і спрямувавши з ними на допомогу понад 108 млн грн. З них близько 5,2 млн грн – у І півріччі 2025. Одним із фокусних напрямів для компанії залишається підтримка Сил оборони.

Так в межах проєкту "Оперативний штаб", який надає допомогу у вигляді товарів з асортименту для військових, медичних установ, волонтерів та благодійних організацій, за 6 місяців 2025 року закрито 73 запити на понад 330 тис. грн (всього – понад 700 запитів на більш як 7 млн грн).

Завдяки співпраці з проєктом "ГеройCAR" Благодійного фонду Руслана Шостака в межах ініціативи "Від малого до великого", мобілізовані співробітники EVA отримали два позашляховики (передані 118-й окремій механізованій бригаді "Сталева зграя"). Крім того, військовослужбовці з числа працівників отримали за запитами ноутбуки, окуляри та пульти для керування FPV-дронами. В межах ініціативи "Відчувай на максимум" (спільно з "ГеройCAR") зібрано 4 710 805 грн і придбано 119 мотоциклів, які готуються до передачі підрозділам ЗСУ.

Відзнаки та нагороди

EVA увійшла до переліків найбільших донаторів та найбільших платників податків в Україні, складених виданням NV. Отримала відзнаку "Бізнес року 2024" від Ukrainian Business Award. Здобула звання Lovemark за результатами дослідження компанії 4Service одразу в 2 номінаціях – "Магазин товарів для дому" та "Магазини косметики, парфумерії та товарів для догляду". Увійшла до переліку найкращих роботодавців України за версією журналу "ТОП 100. Рейтинги найбільших" та порталу delo.ua. Посіла перше місце у національному рейтингу якості управління корпоративною репутацією "Репутаційні АКТИВісти" в категорії "Ритейл - парфумерія".