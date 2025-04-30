Еврокомиссия инвестирует €910 млн в оборону, впервые привлекая украинский ОПК

Европейская комиссия направит 910 миллионов евро в Европейский оборонный фонд (ЕОФ). В этом году фонд впервые откроет возможности участия украинских оборонных предприятий.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЕК.

Как сообщается, инвестиции направлены на поддержку 62 выбранных проектов для создания сильной и инновационной оборонной промышленности в Европе, чтобы "устранить ключевые пробелы в возможностях (ЕС), такие, как силы, мобильность и защита от беспилотников, путем инноваций и сотрудничества между европейской наукой и промышленностью".

Кроме того, указывается, что впервые украинская оборонная промышленность может быть вовлечена в проекты ЕОФ.

"Усиленное сотрудничество между украинской и европейской оборонной промышленностью базируется на информационно-просветительских усилиях Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве, направленных на содействие более тесным связям и дальнейшую интеграцию Украины в европейскую оборонно-промышленную базу, укрепляя общие цели безопасности и инноваций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инвестиции ЕОФ будут способствовать развитию оборонной промышленности Европы в соответствии с Планом готовности Европейской комиссии "Перевооружение Европы" к 2030 году, направленным на укрепление общеевропейского оборонного потенциала, и Совместной Белой книгой о готовности европейской обороны к 2030 году, которая формулирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности.

Комиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс отметил, что избранные предложения будут способствовать развитию ключевых оборонных способностей, в том числе систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также беспилотных летательных аппаратов. По его словам, это позволит европейским вооруженным силам эффективно реагировать на новые угрозы и защищать граждан как путем укрепления коллективной обороны, так и посредством поддержки партнеров, таких как Украина, в их борьбе против внешней агрессии.

Напомним, во время заседания Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн" министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 350 млн фунтов стерлингов ($459 млн), который направлен на усиление поддержки украинских военных на передовой.