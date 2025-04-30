Єврокомісія інвестує €910 млн в оборону, вперше залучаючи український ОПК

Європейська комісія спрямує 910 мільйонів євро до Європейського оборонного фонду (ЄОФ). Цьогоріч фонд вперше відкриє можливості для участі українських оборонних підприємств.

Про це йдеться у пресрелізі сайті ЄК.

Як повідомляється, інвестиції мають на меті підтримати 62 вибрані проєкти для створення сильної та інноваційної оборонної промисловості в Європі, щоб "усунути ключові прогалини у можливостях (ЄС), такі як сили, мобільність та захист від безпілотників, шляхом інновацій та співпраці між європейською наукою та промисловістю".

Крім того, вказується, що вперше українська оборонна промисловість може бути залучена до проектів ЄОФ.

"Посилена співпраця між українською та європейською оборонною промисловістю базується на інформаційно-просвітницьких зусиллях Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві, спрямованих на сприяння тіснішим зв'язкам та подальшу інтеграцію України в європейську оборонно-промислову базу, зміцнюючи спільні цілі безпеки та інновацій", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інвестиції ЄОФ сприятимуть розвитку оборонної промисловості Європи відповідно до Плану готовності Європейської комісії "Переозброєння Європи" до 2030 року, спрямованого на зміцнення загальноєвропейського оборонного потенціалу, та Спільної Білої книги про готовність європейської оборони до 2030 року, яка формулює новий підхід до оборони та визначає інвестиційні потреби.

Комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс зазначив, що обрані пропозиції сприятимуть розвитку ключових оборонних спроможностей, зокрема систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також безпілотних літальних апаратів. За його словами, це дозволить європейським збройним силам ефективно реагувати на нові загрози та захищати громадян як шляхом зміцнення колективної оборони, так і через підтримку партнерів, таких як Україна, у їхній боротьбі проти зовнішньої агресії.

Нагадаємо, під час засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн" міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 350 млн фунтів стерлінгів ($459 млн), який спрямований на посилення підтримки українських військових на передовій.