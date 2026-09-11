UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,15

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Еврокомиссия официально одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на дроны и ракеты в Patriot

Еврокомиссия
Еврокомиссия одобрила кредит в 6,1 млрд евро / Depositphotos

Европейская комиссия официально утвердила предоставление Украине кредита в поддержку в размере 6,1 млрд евро, которые будут направлены на срочную закупку беспилотников и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сообщения еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.

"Сегодня я поделюсь новостями о наших решениях в рамках кредита в поддержку Украины. Сегодня Еврокомиссия официально одобрила выделение 6,1 млрд евро из этого кредита на закупку беспилотников и ракет для систем противовоздушной обороны Украины", – сказал он в пятницу в Брюсселе журналистам.

По его словам, данное решение позволяет Украине официально покупать американские ракеты PAC-3, а также поддерживать отечественного производителя.

Финансирование предусматривает пять специальных отступлений от стандартных условий закупок ЕС: три из них касаются украинских дронов и компонентов, чья стоимость превышает лимиты, а еще два касаются американского оборудования, в том числе через механизм совместной закупки под координацией НАТО.

Кубилюс подчеркнул, что военное преимущество Украины напрямую зависит от быстрого доступа к критически важным средствам в необходимых объемах.

Благодаря этому решению Евросоюз полностью обеспечил распределение всех 28,3 млрд. евро, выделенных в этом году из кредита в поддержку Украины на оборонные нужды.

В настоящее время Еврокомиссия также прорабатывает запросы на выплату дополнительных 4,7 млрд евро в дополнение к уже перечисленным 8,3 млрд евро.

Ранее Европейская комиссия согласовала заявку Украины на закупку ракет к системам противовоздушной обороны Patriot за средства с 90-миллиардного займа Европейского Союза.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности