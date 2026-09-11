Еврокомиссия официально одобрила выделение Украине 6,1 млрд евро на дроны и ракеты в Patriot

Европейская комиссия официально утвердила предоставление Украине кредита в поддержку в размере 6,1 млрд евро, которые будут направлены на срочную закупку беспилотников и ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сообщения еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.

"Сегодня я поделюсь новостями о наших решениях в рамках кредита в поддержку Украины. Сегодня Еврокомиссия официально одобрила выделение 6,1 млрд евро из этого кредита на закупку беспилотников и ракет для систем противовоздушной обороны Украины", – сказал он в пятницу в Брюсселе журналистам.

По его словам, данное решение позволяет Украине официально покупать американские ракеты PAC-3, а также поддерживать отечественного производителя.

Финансирование предусматривает пять специальных отступлений от стандартных условий закупок ЕС: три из них касаются украинских дронов и компонентов, чья стоимость превышает лимиты, а еще два касаются американского оборудования, в том числе через механизм совместной закупки под координацией НАТО.

Кубилюс подчеркнул, что военное преимущество Украины напрямую зависит от быстрого доступа к критически важным средствам в необходимых объемах.

Благодаря этому решению Евросоюз полностью обеспечил распределение всех 28,3 млрд. евро, выделенных в этом году из кредита в поддержку Украины на оборонные нужды.

В настоящее время Еврокомиссия также прорабатывает запросы на выплату дополнительных 4,7 млрд евро в дополнение к уже перечисленным 8,3 млрд евро.

Ранее Европейская комиссия согласовала заявку Украины на закупку ракет к системам противовоздушной обороны Patriot за средства с 90-миллиардного займа Европейского Союза.