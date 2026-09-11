Єврокомісія офіційно схвалила надання Україні кредиту €6,1 млрд на закупівлю дронів і ракет до Patriot

Європейська комісія офіційно затвердила надання Україні кредиту на підтримку в розмірі 6,1 млрд євро, які будуть спрямовані на термінову закупівлю безпілотників та ракет для систем протиповітряної оборони Patriot.

Як пише Dilo, про це інформує "Інтерфакс-Україна", посилаючись на повідомлення єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса.

"Сьогодні я поділюся новинами щодо наших рішень у межах кредиту на підтримку України. Сьогодні Єврокомісія офіційно схвалила виділення 6,1 млрд євро з цього кредиту на закупівлю безпілотників і ракет для систем протиповітряної оборони України", – сказав він у п'ятницю в Брюсселі журналістам.

За його словами, це рішення дозволяє Україні офіційно купувати американські ракети PAC-3, а також підтримувати вітчизняного виробника.

Фінансування передбачає п'ять спеціальних відступів від стандартних умов закупівель ЄС: три з них стосуються українських дронів і компонентів, чия вартість перевищує ліміти, а ще два стосуються американського обладнання, зокрема через механізм спільної закупівлі під координацією НАТО.

Кубілюс наголосив, що військова перевага України прямо залежить від швидкого доступу до критично важливих засобів у необхідних обсягах.

Завдяки цьому рішенню Євросоюз повністю забезпечив розподіл усіх 28,3 млрд євро, виділених цього року з кредиту на підтримку України на оборонні потреби.

Наразі Єврокомісія також опрацьовує запити на виплату додаткових 4,7 млрд євро на додачу до вже перерахованих 8,3 млрд євро.

Раніше Європейська комісія погодила заявку України на закупівлю ракет до систем протиповітряної оборони Patriot за кошти з 90-мільярдної позики Європейського Союзу.